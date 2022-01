Luonto-Liitto vetosi poliisiin, rajavartiostoon ja ministeriöön: "Peruuttakaa sudentappoluvat!"

Luonto-Liitto pitää Suomen harjoittamaa susipolitiikkaa vihamielisenä luonnonvaraisia villieläimiä kohtaan. Ympäristöjärjestö vetoaa Suomen poliisiin, rajavartiostoon ja sisäministeriöön sudentappolupien peruuttamiseksi. Luonto-Liitto muistuttaa tiedotteessaan, että maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva Suomen riistakeskus on myöntänyt sudentappolupia, joista osa on tarkoitus kohdistaa kokonaisten susilaumojen hävittämiseen. Yksi hävitettävistä susilaumoista on Kainuun erämaassa elävä Saunajärven kahdeksan suden lauma. Luonto-Liitto korostaa kannanotossaan, että...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja