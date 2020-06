Luottamus Ruotsin koronastrategiaa kohtaan laskee – pääministeri varoitti vertaamasta omenoita päärynöihin

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n toimittaja laittoi sunnuntaina illalla pääministeri Stefan Löfvenin eteen kartan, joka esitti uusien koronavirustartuntojen määrää Euroopassa väkilukuun suhteutettuna edellisen viikon ajalta.

Synkimpien koronavirusuutisten maat, Espanja, Ranska ja Italia, ovat sen mukaan saaneet tartuntatilanteensa hallintaan. Britanniassakin tilanne on paranemaan päin. Kartalla hehkuu yksi ainut tulipunainen piste, Ruotsi.

Eikö tämä tarkoita sitä, että Ruotsi on epäonnistunut, toimittaja kysyy pääministeriltä. Ei, Löfven vastaa empimättä.

– Viranomaisten pitää verrata lukuja niin, että verrataan omenoita ja omenoita, ei omenoita ja päärynöitä.

Löfvenin mukaan tilanne on Ruotsissa se, että tehohoidossa olevien ja uusien kuolemantapausten määrä laskee. Testausta on lisätty, joten Ruotsin luvut näyttävät suurilta.

Tähän toimittaja Nike Nylander huomauttaa, että joka seitsemäs Ruotsissa testattava antaa positiivisen koronavirusnäytteen. Britanniassa pitää testata 48 ja Ranskassa 57 ihmistä ennen kuin löytää yhden positiivisen tuloksen. Siis vertaa omenoita ja omenoita. Löfven puhuu sairastuneiden lievistä oireista.

Koronaviruspandemia on kasvattanut valtaapitävien suosiota monissa maissa, eikä Ruotsi ole poikkeus.

Pääministeripuolue sosiaalidemokraattien kannatus on noussut helmikuun lopun alle 25 prosentista yli 30 prosentin. Samaan aikaan tasaista kilpaa suosituimman puolueen tittelistä käynyt ruotsidemokraatit on pudonnut alle 20 prosentin.

Kun koronaviruskriisi jysähti päälle, Ruotsi oli yksi helpoimmista maista johtaa koko maailmassa. Siellä vallitsi poikkeuksellisen laaja konsensus siitä, että Ruotsin omintakeinen ja muita löysempi koronalinja oli juuri se oikea.

Ensimmäiset soraäänet alkoivat toukokuun loppupuolella, kun viruksen kanssa oli eletty Euroopan viimeisissä kolkissakin yli kaksi kuukautta.

Ensin sanaisen arkkunsa avasi entinen valtionepidemiologi. Sitten hyökkäsi oppositio. Lopulta valtakunnanjulkkikseksi kohonnut valtionepidemiologi Anders Tegnell myönsi, että koronakriisin hoidossa olisi pitänyt tehdä enemmän ja nopeammin.

Ruotsin yhteiskuntajärjestelmän erot Suomeen verrattuna ovat korostuneet koronakriisin aikana. Suomen kaltaiset valmiuslait puuttuvat ja viranomaisilla on paljon suurempi rooli suhteessa poliitikoihin kuin meillä.

Suomen hallitus on säästynyt sen suuremmalta kritiikiltä, jos yritystukia ja maskisotkua ei lasketa. Jälkimmäinen toi potkuja virkamiehille.

Ilmassa on ensimmäisiä merkkejä siitä, että tuuli on kääntymässä Ruotsissa kylmempään suuntaan. Oppositio on jo alkanut vaatia Tegnellin eroa. Löfven on saanut olla aika rauhassa, mutta sosiaalidemokraattien kannatus on laskenut viimeisimmissä mielipidemittauksissa huippulukemistaan. Enää 45 prosenttia Novuksen tekemän kyselyn vastaajista luottaa merkittävästi hallituksen kykyyn hoitaa koronaviruskriisiä. Huhtikuussa luku oli 63 prosenttia. Kansanterveyslaitokseen luottaa 65 prosenttia, turvallisuusvirastoon 48 prosenttia vastaajista. Huhtikuussa luvut olivat 73 ja 57.

Nyt koronakriisin akuutein vaihe on väistynyt ja syyllisten etsintä näyttää alkavan. Sormi kääntyy kohti virkamiehiä ja poliitikkoja.

Ruotsin budjetti- ja hallituskriiseissä Löfven on ollut rauhallinen ja kääntynyt hitaasti kuin valtamerilaiva niin kuin nytkin. Hän ei näe Ruotsin korkeaa kuolleisuutta tai tartuntatilannetta epäonnistuneena, vaan sanoo tv:ssä, että ulkomailla on väärä kuva Ruotsin koronavirustilanteesta.

Jos pääministeri jää kovin yksin puolustamaan Ruotsin muka virheetöntä koronastrategiaa, laiva voi päästä satamaan vasta, kun on liian myöhäistä. On ehkä hänen onnensa, että vaaleihin on vielä kaksi vuotta, ja pääministerin hedelmäsalaatti ehtii maatua ennen äänestyspäätösten tekemistä.