Istun 30-asteisessa taksissa Kenian pääkaupungissa Nairobissa. Trikoopaitani on liimautunut selkääni kiinni. Edessä oleva autoletka on pysähtynyt paikoilleen, ja Googlen karttapalvelu kertoo, että olemme vasta matkan puolivälissä. Edessä on vielä yli...