Maailmalla jo noin 480 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa – Määrä kaksinkertaistunut alle kahdessa kuukaudessa

Maailmanlaajuisesti noin 480 000 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen. Asia käy ilmi Worldometer-sivustolta.

Uutistoimisto AFP:n mukaan virukseen liittyvien kuolemien määrä on kaksinkertaistunut alle kahdessa kuukaudessa.

Tilanne on synkkä muun muassa Latinalaisessa Amerikassa, jossa koronavirustautiin on kuollut jo yli 100 000 ihmistä. Tartuntatautien asiantuntijat ovat varoittaneet, että koronatartuntojen määrä on kasvamassa myös laajalti ympäri Yhdysvaltoja.

Fauci: Seuraavat viikot kriittisiä

Yhdysvaltojen johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci varoitteli tiistaina, että maassa on varauduttava pitkälliseen taistoon virusta vastaan. Seuraavat kaksi viikkoa ovat Faucin mukaan kriittisiä, kun kyseessä on kyky puuttua tartuntojen lisääntymiseen muun muassa Floridassa, Texasissa ja Arizonassa.

Presidentti Donald Trump on tästä huolimatta hoputtanut normaalielämään palaamista. Tiistaina Trump toisti jälleen kiistellyn kommenttinsa siitä, että hän haluaa vähentää Yhdysvalloissa tehtäviä koronavirustestejä, koska niissä varmistuneet tartuntaluvut saavat maan tilanteen näyttämään huonolta.

Trump torppasi samalla Valkoisen talon edustajat, jotka olivat väittäneet presidentin alkuperäisen kommentin olleen vitsi.

– Minä en vitsaile, hän totesi.

Yhdysvalloissa koronaan liittyviä kuolemia on kirjattu jo yli 121 000 ja tartuntoja varmistettu yli 2,34 miljoonaa, kertoo Johns Hopkinsin yliopisto.

Eri lähteiden luvut vaihtelevat jonkin verran. Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa on tartuntoja yli 2,42 miljoonaa ja kuolemia yli 123 000. Väkilukuun suhteutettuna maassa on Worldometerin mukaan kirjattu 373 koronaan liittyvää kuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava suhdeluku on 59.