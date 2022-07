Maailman vanhin jättiläispanda on kuollut

Maailman vanhin ihmisen hoidossa oleva jättiläispanda lopetettiin torstaina, uutisoi Reuters .

Urospanda An An eli 35-vuotiaaksi, mikä vastaa 105 elettyä ihmisen vuotta, kertoo hongkongilainen teemapuisto Ocean Park, jossa An An asui.

Pandan terveys oli heikentynyt tasaisesti viimeisten parin viikon aikana. Se muun muassa vähensi syömistään ja lakkasi lopulta syömästä kokonaan.

– Ocean Park on syvästi surullinen ilmoittaessaan An Anin menettämisestä, teemapuiston tiedotteessa sanotaan.

An An ja vuonna 2016 38-vuotiaana kuollut naaraspanda Jia Jia olivat Kiinan hallituksen lahjoja Ocean Parkille.