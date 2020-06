Maailmassa todettu jo yli 7 miljoonaa koronavirustartuntaa – Yli 400  000 ihmistä on kuollut

Maailmassa todettujen koronavirustartuntojen määrä on noussut yli 7 miljoonan, kertoo yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta.

Virukseen liittyviä kuolemia on rekisteröity jo yli 400 000. Luku on kaksinkertaistunut noin puolessatoista kuukaudessa. 200 000 kuoleman raja ylittyi huhtikuun lopulla

Todelliset luvut ovat todennäköisesti tätä suurempia, sillä kaikkia tartuntoja ei vahvisteta testein. Myös eri maiden tavoissa tilastoida kuolinsyitä on suuria eroja.

Lähes puolet kuolemista on tilastoitu Euroopassa. Yksittäisistä maista uhriluku on suurin 328 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa, jossa viruksen seurauksena on kuollut ainakin 110 000 ihmistä.

Maailmanlaajuiseksi pandemiaksi yltynyt virus alkoi levitä Kiinan Wuhanissa viime vuoden lopulla.

Virus leviää nyt Latinalaisessa Amerikassa

Viime aikoina virus on levinnyt erityisesti Latinalaisessa Amerikassa. Vakavin tilanne on Brasiliassa, jossa on todettu noin 700 000 tartuntaa ja lähes 36 500 virukseen liittyvää kuolemaa.

Tartuntojen määrä 209 miljoonan asukkaan Brasiliassa on maailman toiseksi suurin. Kuolinluvuissa Yhdysvaltojen ja Brasilian välissä on Britannia, jossa viruksen seurauksena on kuollut ainakin 40 600 ihmistä. Britanniassa asuu noin 67 miljoonaa ihmistä.

Brasilian tilannetta vaikeuttaa entisestään se, että oikeistopresidentti Jair Bolsonaro on keskittynyt erityisesti viruksen vähättelyyn ja paikallisviranomaisten määräämien eristys- ja sulkutoiminen kiivaaseen moittimiseen.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Latinalaisessa Amerikassa kuolinluvut nousevat varsin jyrkästi parhaillaan myös Meksikossa, Perussa ja Ecuadorissa.