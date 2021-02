Maakuntavero on vaikea toteuttaa pikaisesti – Alueelliset erot repeävät yllättävän suuriksi

Maakuntaveroa pohtivan parlamentaarisen komitean työ on loppusuoralla. Komitea on selvittänyt veron hyötyjä ja haittoja sekä teettänyt koelaskelmia. Lännen Median tietojen mukaan komitean jäsenistä monet ajattelevat, että maakuntaveron käyttöönotossa on haasteita, joita ei pystytä nopeasti ratkomaan.