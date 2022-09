Maanteillä voi olla pimeitä öitä talvella, kun sähköä säästetään

Maanteiden valaistuksen vähentämisellä voidaan säästää merkittävästi sähköä. Suomessa on 78 000 kilometriä maanteitä, joista 12 000 kilometriä on valaistu, kertoo väylänpidon toimialajohtaja Virpi Anttila Väylävirastosta.

Anttila kertoo, että katuvalojen sammuttaminen ei ole asiana uusi, vaan esimerkiksi öisin lamppuja on sammutettu tieosuuksilla, joilla liikenne on vähäistä.

– Toinen keino on, että joka toinen lamppu on sammutettu. On ollut myös kokeiluja, että anturien avulla seuratun liikennemäärän mukaan on säädetty valaistuksia, Anttila kertoo.

Energiakustannusten nousun myötä Väylävirastossa on otettu tarkasteluun mahdollisuudet lisäsäästöihin. Yöajan valosammutukset ovat yksi merkittävä vaihtoehto. Tavoitteena on tarkastella myös, miten sähkönkäyttöä voidaan vähentää aamujen ja iltapäivien sähköpiikkien ja -ruuhkien aikaan.

– Haaste on, että meillä liikennemäärät on suuria juuri niihin aikoihin – ja erityisesti talvikautena – jolloin sähköpulaa voi olla. Silloin on pimeää, ja meidän pitää liikenneturvallisuuttakin miettiä, Anttila sanoo.

Anttilan mukaan säästötoimissa etsitään täsmäkohteita ja kellonaikoja, jolloin esimerkiksi valojen sammutus ei vaikuttaisi liikenneturvallisuuteen. Erityisesti suojaamattomat liikenteen käyttäjät eli kevyt liikenne huomioidaan.

Maanteiden valaistuksista vastaavat alueelliset ely-keskukset. Väylävirasto käy niiden kanssa keskusteluja marraskuun tienoilla, kun pimeä aika vuorokaudesta on pidentynyt, Anttila arvioi.