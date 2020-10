Maapallon vuoden 2020 voimakkain myrsky iskee illalla: Filippiineillä evakuoitiin yli miljoona ihmistä

Filippiiniit valmistautuu erittäin voimakkaan taifuunin rantautumiseen.

Korkeimpaan eli viitosluokkaan yltävän Goni-myrskyn on ennakoitu iskevän saarivaltion eteläiselle Luzonin saarelle sunnuntaina. Saarella asuu puolet maan väestöstä eli noin 50 miljoonaa ihmistä.

Viranomaisten mukaan Gonin keskituuli puhaltaa lähes 60 metriä ja puuskissa jopa yli 73 metriä sekunnissa. Sateista ennakoidaan äärimmäisiä, ja myrskytuulien ohella pelätään tulvia ja maanvyörymiä.

Kyseessä on kuluvan vuoden voimakkain myrsky maailmassa.

Myrskyn tieltä on evakuoitu kodeistaan lähes miljoona ihmistä. Laivat ja kalastusalukset on määrätty pysymään satamassa ja lentoja on peruttu.

Korona hankaloittaa evakuointia

Koronatilanne vaikeuttaa varautumista myrskytuhoihin sekä taloudellisista että inhimillisistä syistä.

Filippiineillä on Aasian maista toiseksi eniten koronatartuntoja ja -kuolemia. Kuolleita on epidemian aikana yli 7 200.

Pääkaupunki Manilassa ja sen lähialueilla on siirretty hotelleihin ja sairaaloihin noin tuhat eristysteltoissa ollutta koronapotilasta. Tartuntojen hillinntä tuo huomattavia vaikeuksia evakuointiin.

Viime viikolla maahan iski taifuuni Molave. Myrskyssä kuoli 22 ihmistä pääosin hukkumalla. Gonia seuraava taifuuni Atsani puolestaan on jo voimistumassa maata ympäröivällä merialueella.

Voimakkain Filippiineille iskenyt taifuuni oli vuoden 2013 Haiyan. Luonnonkatastrofissa kuoli yli 6 300 ihmistä.