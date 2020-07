Maastopalot riehuvat Kreikan rannikolla

Tulipalot ovat levinneet tuulen mukana Kreikan Kechriésin merenrantakylästä, noin tunnin ajomatkan päässä Ateenasta. Satoja ihmisiä on evakuoitu kodeistaan.

Tulipalot leviävät toista päivää Kreikan rannikon oliivi- ja mäntymetsissä. Tulipalot saivat alkunsa Kechriésin rannikkokylästä, joka kuuluu hallinnollisesti Korintin kuntaan, Korinthian alueyksikköön ja Peloponnesoksen alueeseen. Paloalue on alle sadan kilometrin päässä pääkaupunki Ateenasta.

Uutistoimisto Reutersin mukaan paloja on sammuttamassa kaikkiaan 236 palomiestä, neljä helikopteria, kahdeksan lentokonetta sekä lukuisia vapaaehtoisia.

– Tulipalo riehuu nyt sankassa oliivi- ja mäntymetsässä. On huolestuttavaa nähdä asukkaiden juoksevan sammuttamaan sitä letkujen kanssa. Se oli surullinen kuva, Korintin kunnan varajohtaja Anastasis Gioli kuvaili kreikkalaiselle TV ERT:lle. Korintti on koko Korinthian alueen hallinnollinen keskus.

Tulipaloista ei ole aiheutunut vahinkoja ihmisille

Tuulen mukana leviävä tulipalo on vaurioittanut tähän mennessä kolmea kotia Athikian ja Alamanon kylissä. Tulipalo tuhosi myös yhden paloauton, mutta ei ole aiheuttanut vammoja asukkaille tai palomiehille.

Yön aikana tuuli liikkui lähelle Galatakin ja Agios Ioannisin kyliä ja paksu savupilvi peitti aluetta. Paikalliset viranomaiset kertovat, että Kreikan palokunnan päällikkö on ollut paikalla koordinoimassa toimia.

Keskiviikkona viranomaiset evakuoivat sotilasleirin naapurustossa olevan asuinalueen, koska paloalue oli liikkunut tuulen mukana lähelle sotilasleirin räjähdevarastoa. He myös evakuoivat ennaltaehkäisevästi Summerfun-kesäleirin, vieden lapset turvallisemmalle alueelle kylän rannan lähelle.

Paloalue on kaukana suomalaisten päälomakohteista

Suomalaisille Kreikkaan matkustaminen on sallittua. Kesäkuun puolivälistä alkaen Suomesta on voinut matkustaa Kreikkaan vapaasti lentämällä ja autolla. Veneellä Kreikkaan on voinut saapua heinäkuun alusta alkaen.

Suosituimpia suomalaisten matkakohteita ovat Ateena ja Rodos, josta Kechriésin kylästä alkunsa saanut paloalue on kaukana meren takana, lähes 700 kilometrin päässä. Ateena on paloalueelta vain 85 kilometrin päässä.

Kechriésin kylä on saanut nimensä muinaisesta Kenchreai-satamakaupungista. Rehevän metsän reunustama merenrantakylä on erittäin suosittu paikallisten uimareiden keskuudessa.