Mahdipourin perhe elää toivossa lauantai-illan esikoiselokuvassa

Ensilumi Yle Teema & Fem klo 21.10 **** Millaista yläkoulussa on? Miten tytöille puhutaan? 13-vuotiaalla Raminilla on suomalaisen varhaisteinin huolet. Sitten on vielä yksi: putoaako elämän pohja, jos perhe saa kielteisen turvapaikkapäätöksen? Hamy Ramezanin esikoiselokuvassa kasvutarina yhdistyy odottamattoman lämpimästi vastaanottokeskuksen arkeen. Ohjaaja laittoi Iranista sotaa paenneen perheen (Shahab Hosseini, Shabnam Ghorbani, Aran-Sina Keshvari ja Kimiya...

