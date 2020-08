Maksaako kodin ja työpaikan välisten matkojen maskit työntekijä vai työnantaja – entä mitä verottaja sanoo?

Jos työntekijä käyttää työmatkoihinsa julkista liikennettä ja asuu maskisuositusalueella, hän voi joutua maksamaan suojaimista noin 40 euroa kuukaudessa.

Koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö STTK esitti maanantaina, että hinnan maksaisivat työnantajat.

Tarkalleen ottaen esitys kuului: ”Työnantajat kustantavat joukkoliikennettä käyttäville työmatkalaisille kasvosuojaimet koronatartuntojen ehkäisemiseksi.”

Puheenjohtaja Antti Palola perusteli esitystä muun muassa sillä, että ruuhka-aikana tapahtuva työmatka on suuri riski ja maskien ostaminen tulee kalliiksi.

SAK toivoo työnantajilta vastaantuloa

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ei sen sijaan ole keskusjärjestötasolla esittänyt, että työnantajat kustantaisivat maskit kodin ja työpaikan välisille joukkoliikennematkoille. SAK kuitenkin toivoo, että työnantajat tulisivat kustannuksissa työntekijöitä vastaan.

– On kaikkien etu, että maskeja käytetään. Kyse on työterveyshuollon mukaisesta ennaltaehkäisevästä toiminnasta, johon myös työnantajilla on intressi, sanoo puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Hän muistuttaa, että SAK:n jäseninä on myös naisvaltaisia aloja, joilla tehdään paljon asiakaspalvelutyötä. Niissä etätyön tekeminen ei ole mahdollista.

– Tässä on työnantajilla vastaantulon paikka etenkin pienipalkkaisilla aloilla.

Eloranta kiittelee esimerkiksi kaupan alaa siitä, että keväällä kassoille hankittiin pleksejä roiskesuojiksi.

EK muistuttaa yritysten omasta päätösvallasta

Työnantajia edustava Elinkeinoelämän keskusliitto EK on linjannut asiaa niin, että työnantaja järjestää tarvittaessa työntekijöille kasvomaskit työtehtäviin ja työpaikalle.

– Se perustuu työturvallisuuslakiin, korostaa EK:n asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara.

– Kodin ja työpaikan väliset matkat eivät sen sijaan kuulu lain piiriin.

Rytivaaran mukaan monet yritykset tulevat kuitenkin tavalla tai toisella vastaan ja tukevat työntekijöitä maskihankinnoissa.

– Esimerkiksi juuri työmatkoja koskevat tukikäytännöt ovat yritysten itse päätettävissä.

Rytivaara muistuttaa EK:n ja verohallinnon neuvotelleen siitä, etteivät työnantajan antamat maskit olisi työntekijälle verotettava etu. Maanantaina verottaja julkistikin tällaisen linjauksen.

Verottaja muistuttaa matkakuluvähennyksestä

Verottajan viesti on, että työntekijä voi antaa työntekijälle verovapaasti kasvomaskien kaltaisia tartuntatautien leviämistä ehkäiseviä suojavälineitä.

”Koska tällaiset työnantajan antamat suojavälineet voidaan verotuksessa rinnastaa työnantajan järjestämään ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, ei verovapauden kannalta ole merkitystä, käyttääkö työntekijä suojavälineitä myös muuna aikana, esimerkiksi kodin ja työpaikan välisellä matkalla”, verohallinnon verkkosivuilla kerrotaan.

Jos joukkoliikenteeseen on määrätty maskipakko eikä työnantaja tarjoa maskeja työmatkoille, työntekijä voi vähentää maskit verotuksessa matkakuluina.

Ellei maskipakkoa ole, itse ostettuja maskeja ei voi vähentää matkakuluina.