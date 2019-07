Maksuhäiriöisiä Suomessa yli 380  000 – merkintöjen määrä kasvanut yli 30-vuotiailla

Määrä on kasvanut vuodessa 4 000 ihmisellä.

Maksuhäiriöisten ihmisten määrä on noussut Suomessa yli 380 000:een. Asiakastieto Groupin mukaan maksuhäiriöisten määrä on kasvanut vuodessa 4 000 ihmisellä.

Kasvua merkinnöissä on yli 30-vuotiaiden ikäluokasta aina eläkeikäisiin saakka. Sen sijaan nuorten maksuhäiriöt ovat pysyneet laskusuunnassa aina vuodesta 2012 lähtien.

Maksuhäiriömerkintöjen määrä on kasvanut yli 70 000:lla tällä vuosikymmenellä. Eniten maksuhäiriömerkintöjä on 25–44 -vuotiailla miehillä. Tässä joukossa maksuhäiriöisiä on yli 15 prosenttia.

Maakunnittain tarkasteltuna eniten maksuhäiriöisiä on Päijät-Hämeessä eli yli yhdeksän prosenttia.