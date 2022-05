Mansikkahillossa saattaa olla muovinpaloja – tuotetta on myyty Ikeassa lähes kuukauden ajan

Ruokavirasto varoitti tiistaiaamuna Ikeassa myydystä luomumansikkahillosta, jossa on mahdollisesti muovinpaloja. Ikea on ilmoittanut tehneensä takaisinvedon tuotteelle Sylt jordgubb luomumansikkahillo 400 g. Takaisinveto koskee kyseisten tuotteiden parasta ennen -päivämääriä 1.3.2023, 2.3.2023, 3.3.2023 ja 28.3.2023. Ikea ei ole saanut asiakasilmoituksia vierasesineistä, mutta yrityksen saaman tiedon mukaan edellä mainittujen päivämäärien tuotteissa saattaa olla mukana muovinpaloja. Tuotetta on myyty...

