Marin IS:lle: Reutersin haastattelusta tehty ylitulkintoja, Suomen Nato-kanta on muuttumaton

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi torstaina Ilta-Sanomien vaalitentissä, että hänen haastattelustaan Reutersille on tehty ylitulkintoja. Marinin mukaan Suomen Nato-kanta on muuttumaton. Marin sanoi Reutersin haastattelussa , että on ”hyvin epätodennäköistä”, että Suomi hakisi Nato-jäsenyyttä tällä hallituskaudella. Marin sanoi myös, että Suomi tekee omat päätöksensä ulkopolitiikkansa ja turvallisuutensa osalta, eikä mikään taho voi näihin päätöksiin vaikuttaa....

