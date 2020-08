Marin Kaipolassa: Hallitus etsii pian laajat keinot tukea Jämsän seutua – "Lomautetut kutsuttava takaisin töihin, jotta tuntoja pääsee jakamaan"

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus aikoo katsoa budjettiriihessä laajasti keinoja, miten tukea Jämsän seutua.

– Jämsä tarvitsee erityistoimenpiteitä, katsomme laajasti keinoja tukemiseen, Marin totesi iltapäivällä Jämsässä Kaipolassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Pääministeri Sanna Marin on tavannut perjantaina Jämsässä UPM:n tehtaan ja työntekijöiden edustajia. Pääministeri on tavannut Jämsässä myös kaupungin edustajia. Aiheena on UPM:n paperitehtaan sulkeminen.

Tapaamisiin osallistuivat myös työministeri Tuula Haatainen (sd.) ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.)

– Olemme tavanneet myös Kaipolan tehtaan pääluottamusmiehiä ja ely-keskuksen sekä maakunnan johtoa. Tilanne on täällä erittäin vaikea tilanne perheille ja seutukunnalle.

Marin toivoo yhteiskuntavastuuta UPM:ltä.

– Vähimmäisvaatimuksena on, että lomautetut kutsuttaisiin takaisin töihin. Että he saavat jakaa tuntoja työkavereiden kanssa. Työntekijät ansaitsevat kunnioitusta ja ymmärrystä, Marin totesi.

Tuula Haataisen mukaan muutosturva on saatava sellaiseksi, että ihmiset voivat nähdä tulevaisuutta.

– Käymme työhön heti. Tulemme huolehtimaan, ettei kenenkään tarvitse kokea jäävänsä yksin.

Ville Skinnarin viesti pääluottamusmiehille ja UPM:lle on, että uutta teollisuutta luodaan Jämsään vain yhteistyöllä.

– Luodaan yhteistyötä Kaipolan tehdasalueen tulevaisuudelle Kajaanin mallin mukaisesti. Työ alkaa maanantaina Helsingissä, jotta työtä saadaan Jämsään ja Keski-Suomeen.