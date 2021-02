Marin: Lakiesitys pakkotestauksesta rajoilla tarkoitus antaa eduskunnalle ensi viikon perjantaina

Pakolliset koronatestit Suomen rajoilla mahdollistava lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi viikon perjantaina. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi asiasta saapuessaan hallituksen neuvotteluun Helsingin Säätytalolle keskiviikkona. Marinin mukaan lakiesitys on oikeudellisesti haastava kokonaisuus, koska kyse on ihmisten perusoikeuksista. Oikeusministeriön virkamiehet ovat tehneet useita huomioita, joiden perusteella esitystä on viilattu. Hallitus keskusteli Säätytalolla koronatestausstrategian tavoitteiden ja toimenpiteiden…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.