Marin: Ravintolat tulee avata samoilla turvallisuussäännöillä koko Suomessa

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on sitä mieltä, että ravintolat avataan samoilla turvallisuussäännöillä koko Suomessa. Hänen mukaansa koronaviruksen osalta ei voida olla huoletta missään päin Suomea.

Marin kuitenkin piti mahdollisena, että asiaan palataan myöhemmin. Hallitus seuraa, millä tavalla epidemia Suomessa kehittyy ja tarpeen mukaan korjaa linjauksia ja tekee uusia päätöksiä.

Marin kommentoi asiaa mennessään hallituksen neuvotteluun Säätytaloon. Alueellinen porrastaminen on jakanut hallituspuolueita pitkin matkaa, kun ne ovat neuvotelleet ravintoloiden turvallisesta avaamisesta kesäkuun alussa. Etenkin keskusta on ollut alueellisen porrastamisen kannalla, koska epidemiatilanne on erilainen eri alueilla.

– Perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota, olisiko mahdollista tehdä alueellisia rajauksia, sillä tautilanne eri puolilla maata on erilainen. Itse näen, että ravintolat ovat juuri sen kaltaisia tiloja, joissa yksikin tautitapaus voi mahdollistaa viruksen leviämisen erittäin suuren joukkoon, Marin sanoi.

Kulmuni: Alueellinen porrastaminen tärkeä kysymys

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) kommentoi neuvotteluihin mennessään, että tällä hetkellä ei ole lainsäädäntökehikkoa, joka mahdollistaisi alueellisen porrastamisen. Kulmunin mukaan hallituksen täytyy kuitenkin rakentaa lainsäädäntö syksyyn mennessä valmiiksi siltä varalta, että taudissa tulee uusi aalto.

– Alueellinen porrastaminen on tärkeä kysymys. Hallituksen täytyy parin viikon välein katsoa, miten virus kehittyy ja liikkuu ja tarkastella myös rajoituksia ja niiden purkamista, Kulmuni sanoi.

Hallituksen on määrä päättää tänään, millä pelisäännöillä ravintolat voidaan avata turvallisesti kesäkuun alussa. Neuvottelu alkoi Säätytalolla kello kymmeneltä, ja sen jälkeen esitys on menossa valtioneuvoston ylimääräiseen istuntoon, jonka on määrä alkaa kello 12.

Myös eduskunta on varautunut käymään asiasta kiireellisen lähetekeskustelun jo tänään.

Ravintolat suljettiin määräaikaisella lainsäädännöllä koko maassa 4. huhtikuuta.

Terasseillakin turvavälit

Julkisuudessa on liikkunut tietoja, joiden mukaan nyt pohdinnassa olevat turvallisuussäännöt eivät koskisi terasseja. Pääministeri viittasi asiantuntija-arvioihin, joiden mukaan virus ei pääse leviämään ulkotiloissa yhtä herkästi kuin ahtaissa sisätiloissa. Marin painotti kuitenkin, että myös terasseilla pitää huomioida muun muassa turvaetäisyydet.

Viime viikolla neuvotteluissa oli esillä, että ravintoloissa tarjoiltaisiin alkoholia kello 21:een asti ja ne saisivat olla auki kello 22:een, mutta tiettävästi aukiolo on pitenemässä tästä tunnilla eli ravintolat voisivat anniskella kello 22:een ja menisivät kiinni kello 23. Asetuksella alkoholia voisi myydä tätäkin myöhempään.

Ministerit eivät kommentoineet näitä yksityiskohtia.

Asiakkaiden tulisi pysyä pelkästään istumapaikoilla eli seisoskelu esimerkiksi baaritiskillä ei olisi sallittua.

Ravintola-asiakkaiden enimmäismäärä on ollut vaikea päätettävä hallitukselle. Tiettävästi asiakasmäärää ei rajoiteta ainakaan pienemmäksi kuin puoleen nykyisestä lupiin kirjatusta asiakasmäärästä.

– Pitää miettiä, ovatko ne asiakasmäärät vai ovatko ne etäisyydet vai mikä on sellainen tapa, joka on myös helppo järjestää. Pitää miettiä niitä toimijoita. Ei asioita pidä tehdä kohtuuttoman vaikeiksi, sanoi sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.).