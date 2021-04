Marin: Tavoitteena on, että kesäkuussa lapset pääsevät kesäleirille ja terassilla voi istua – Näin rajoitusten purkamisessa edettäisiin

Hallitus on julkaissut suunnitelmansa koronarajoitusten hallitusta purkamisesta ja purkamisen tavoiteaikataulun.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan suunnitelmassa lähdetään siitä, että huhtikuussa päättyvät poikkeusolot ja valmiuslain toimivaltuuksien soveltaminen. Ravintolat voisivat aueta tiukoin rajoituksin.

Tavoitteena on, että lapset pääsevät kesäleirille ja mökkijuhannusta voi alkaa suunnitella, kun koulutyö kesäkuussa päättyy. Lisäksi tavoitteena on Marinin mukaan, että kesäkuun tullen ravintoloissa ja yleisötilaisuuksissa voi käydä terveysturvallisesti, terassilla istua, ulkoilmassa harrastaa ja ystäviä tavata huolettomasti.

Pääministerin valtiosihteerin Henrik Haapajärven mukaan rajoituksen purkamisen lähtökohtana on, että lapset, nuoret ja kriisistä eniten kärsineet tulevat ensin. Toinen lähtökohta on, että toiminta ulkona mahdollistetaan ensin.

Keskeinen periaate exit-suunnitelman taustalla on, että viranomaisten asettamia rajoituksia tulisi purkaa pääsääntöisesti käänteisessä järjestyksessä niiden asettamiseen nähden, pääministeri sanoi.

Rokotustodistus osaksi matkustamista

Tiedotustilaisuudessa kerrottiin myös, että rokotustodistus tulee osaksi matkustamista. Marinin mukaan Suomi tukee ja edistää EU:n yhteisen rokotetodistuksen kehittämistä.

– Vaikka suunnittelemme jo yhteiskunnan avaamista, on tilanne juuri tällä hetkellä yhä vakava. Rajoituksia ei voi purkaa huolettomasti tai ennenaikaisesti, Marin sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa on jokaisesta kiinni, millaiseksi kesä muodostuu. Kun tautitilanne pidetään hallinnassa, rajoituksia voidaan purkaa kevään edetessä ja kesään tultaessa.

Myös valtiosihteeri Haapajärvi korosti vakaata epidemiatilannetta rajoitusten purkamisen edellytyksenä. Edellytyksenä on tilanne, jossa on korkeintaan 50 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden, testaaminen on sujuvaa, jäljitys toimii ja positiivisten näytteiden osuus on alle 1,5 prosenttia.

Haapajärven mukaan suuntaviivat sisältävät vielä paljon epävarmuuksia ja niitä päivitetään epidemiatilanteen mukaisesti. Epävarmuuteen vaikuttavat tartuntojen korkea lähtötaso, rokotesaatavuuden ongelmat, virusmuunnokset ja yleisesti rajojen terveysturvallisuus.

Haapajärven mukaan valtakunnalliset maski- ja etätyösuositukset saatetaan ottaa käyttöön kesän jälkeenkin, kun rokotekattavuus ei ole vielä täydellinen ja ihmiset palaavat kouluihin ja työpaikoille.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön Kirsi Varhilan mukaan tämänhetkinen arvioi on, että 70 prosentin rokotuskattavuus saavutetaan heinä-elokuun paikkeilla, jos luvut tulevista rokotetoimituksista pitävät paikkansa ja jos Astra Zenecan rokotetta pystytään edes joiltain osin käyttämään.

Ravintoloille yhä tiukkoja rajoituksia

Jo aiemmin on kerrottu, että ravintoloiden täyssulusta on tarkoitus näillä näkymin luopua 18. päivä tätä kuuta. Ravintoloiden sulkua on jatkettu pahimmilla epidemia-alueilla jo kerran. Voimassa oleva kolmen viikon jakso päättyy ensi viikon lopussa.

Ravintoloihin on kaavailtu täyssulun jälkeen tiukkoja rajoituksia aukioloon, anniskeluun ja asiakaspaikkamääriin. Hallituksen esityksen mukaan ravintoloiden anniskeluaika voitaisiin tautitilanteen vaatiessa säätää päättyväksi kello 17, jolloin ravintola olisi suljettava klo 18.

Asiakaspaikkojen määrää voitaisiin rajoittaa jopa kolmasosaan normaalista.

Kaikki eduskuntapuolueet olivat eilen koolla Säätytalolla käsittelemässä hallituksen suunnitelmaluonnosta koronarajoitusten asteittaiseksi purkamiseksi ja esittivät siitä omia huomioitaan.

Suunnitelman virallisen esittelyn jälkeen luonnos lähtee nyt viikon mittaisella yleiselle lausunto- ja kommentointikierrokselle. Ensi viikolla järjestetään myös erilliset keskustelutilaisuudet työmarkkinajärjestöille ja kuntatoimijoille.