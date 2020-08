Marinin tulikoe syksyllä – hallituksen kasattava työllisyystoimet ja EU:n elvytyspaketti paimennettava läpi eduskunnassa

Sdp:n vastavalittu puheenjohtaja Sanna Marin on kerännyt arvostusta koronaviruksen vastaisessa taistelussa. Koronan toisen aallon kanssa tasapainoilu voi olla vaikeaa siksi, että koko maata ei nyt haluttaisi sulkea. Toinen aalto voi viedä pohjan myös ensi vuoden talousarviolta.

Sdp:n kannatus on noussut viime vuosien ennätyslukemiin. Ylen Taloustutkimuksella teettämässä kannatuskyselyssä sdp:n suosio oli 23,4 prosenttia elokuun alussa.

Sdp:n kannatuksen nousussa ei ole mitään tekemistä Antti Rinteen kanssa, vaan hyvä suosio on pääministerinä toimineen Marinin ansiota. Tosin näin olisi voinut käydä kenelle tahansa pääministerille. Epävarmoissa oloissa on tyypillistä, että kansalaiset turvautuvat vallassa olevaan hallitukseen.

Sdp:n kannatus on nyt niin korkea, että Marinin valinta puheenjohtajaksi tuskin tuo enää piikkiä ylöspäin gallupeissa. Puheenjohtajan vaihdos on jo leivottu sisään lukuihin.

Jatkossa haasteena on se, että koko Länsi-Euroopassa sosiaalidemokraattien kannatus on heikentynyt 1980-luvun jälkeen. Se johtuu työväestön vähenemisestä ja siitä, että hyvinvointivaltio on tullut kypsään ikään. Kannatusta nakertavat syvät virrat eivät ole poistuneet mihinkään.

Ei siteitä ay-liikkeeseen

On mielenkiintoista nähdä, toimiiko Marinin koronan hoidossa omaksuma tyyli, kun hallitus käy työllisyys- ja talousasioiden kimppuun. Hallitus neuvottelee ensi vuoden budjetista syyskuun puolivälissä.

Marinilla ei ole Rinteen kaltaisia siteitä ay-liikkeeseen, joten se voi antaa hänelle liikkumatilaa työllisyyden hoidossa. Sdp on varonut teilaamasta täysin vm:n virkamiesten työllisyysesityksiä, vaikka lista sisälsi puolueelle vaikeita asioita, kuten eläkeputken poiston ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisen.

Mikäli hallitus tekee päätöksiä rankoista työllisyystoimista, niin ne voivat heijastua sdp:n kannatukseen.

Pääministeripuolue on tunnetusti vaikeuksissa, jos hallitus on eripurainen. Tämä näkyi esimerkiksi keskustan kannatuksen putoamisena Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana. Vasemmistoliitolle rahaministeriön esittämät työllisyyskeinot ovat hankalimpia.

Vaikeuksia hallitukselle voi ennustaa myös EU:n elvytyspaketin käsittelyssä eduskunnassa opposition kovan kritiikin alla.

Vaihtuuko keskustan puheenjohtaja?

Hallitusyhteistyössä voi tapahtua muutos, jos keskustan puheenjohtaja vaihtuu. Keskusta puheenjohtaja Katri Kulmuni ei ole löytänyt yhteistä säveltä Marinin kanssa. Marinin on kerrottu nimittäneen keskustajohtajaa jopa maanvaivaksi.

Puheenjohtajakisan ennakkosuosikki, Annika Saarikko on painottanut, että haluaa tukea pääministerin onnistumista. Marin ja sdp:n ryhmäpuheenjohtaja Antti Lindtman kävivät tiukan kisan pääministerin paikasta. Valinnan jälkeen Lindtman on tukenut Marinia. Sen sijaan Marinin rasitteeksi voi käydä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.), jolla kerrotaan olevan paljon valtaa pääministeriin.

Vaarana on myös, että Marinin imagoa nakertavat pikkulipsahdukset, kuten se, että hän kiitti lahjana saadusta kansikuvapuvusta, vasta kun HS jutussaan huomautti asiasta.