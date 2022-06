Mariupolin pormestari kertoo kaupungin kurjista olosuhteista – "Kesästä tulee kauhea"

Ukrainan Mariupolin satamakaupungin pormestarin Vadym Boichenkon mukaan kaupungissa on jumissa tällä hetkellä yli 100 000 ihmistä. He ovat vailla perustarpeita kuten ruokaa, puhdasta vettä, sähköä tai lääkkeitä. – Sairaaloita on vaurioitettu ja lääkäreitä tapettu. Ihmiset eivät asu vaan selviytyvät siellä, kamppaillen ruuasta, hän sanoo BBC:lle .

Venäjän asevoimat ottivat Mariupolin haltuunsa toukokuussa. Boichenkon mukaan monien surmattujen ruumiit makaavat yhä kaupungin pommitetuissa rakennuksissa.

– Venäläiset eivät ole siirtäneet tappamiensa ruumiita. Monet ruumiit ovat yhä raunioiden alla. Lääkärien mukaan tästä kesästä tulee Mariupolissa kauhea.

Ison-Britannian ulkoministeriön mukaan Mariupolia uhkaa kolera-taudin puhkeaminen.

Boivhenko kuvailee kaupungin tilannetta katastrofaaliseksi. Hän kutsuu kansainvälisiä järjestöjä auttamaan “vihreiden käytävien” avaamisessa kansalaisten evakuoimiseksi.

– Meillä ei ole sairaaloita eikä lääkäreitä. Venäläiset varastavat sairaaloista tarvikkeita, jotka eivät vahingoittuneet taisteluissa, ja vievät niitä Donetskiin.

– Ihmiset odottavat päiviä jonossa vettä ja kamppailevat ruuasta. Venäjän joukot pakottivat ihmisiä siivoamaan vastineeksi vedestä. Kaupunki on suljettu. Kukaan ei pääse sisään eikä ulos.