Mariupolin pormestarin mukaan kaupungissa on kuollut yli 10 000 ihmistä

Mariupolin pormestarin Vadym Boitshenkon mukaan yli 10 000 siviiliä on kuollut venäläisten pitkään piirittämässä ukrainalaiskaupungissa. Asiasta kertoo muun muassa brittilehti Guardian. Boitshenko sanoi uutistoimisto AP:n haastattelussa, että uhriluku voi ylittää jopa 20 000. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut, että Mariupolissa on todennäköisesti kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä. Satamakaupungin kaatumisen on arvioitu olevan enää päivien kysymys....

