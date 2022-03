Mariupolin täydellinen tuhoaminen voi liittyä Putinin ajamaan "denatsifikaatioon" – kaupunki nähdään Venäjällä ”natsien” pesäkkeenä, joka halutaan tuhota viimeistä lastensairaalaa myöten

Noin 450 000 asukkaan Mariupol on joutunut ennennäkemättömän tuhoamissodan kohteeksi. Kaupungin rakennuksista jopa 80–90 prosenttia on tuhoutunut, arvioi pormestari Sergei Orlov . Haavoittuvimmassa asemassa olevien siviilien suojapaikkoja on pommitettu siekailematta. Kaupungin teatteri pistettiin ilmaiskuilla matalaksi, vaikka asfalttiin pihan molemmin puolin oli kirjoitettu valtavin kirjaimin: ”LAPSIA”. Tälläkään hetkellä ei ole varmaa tietoa, montako sataa ihmistä jäi...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja