Mariupolin uhreja voi olla jopa 20 000 – evakuoitujen määrästä ei ole varmaa tietoa, koska kaupungin asukkaita on paennut myös Venäjän hallitsemille alueille

Venäjän sotatoimien kohteeksi joutuneen Mariupolin siviiliuhrien kokonaismäärästä on edelleen vain karkeita arvioita. Kaupungin hallinto ilmoitti jo 15. maaliskuuta, että yksinomaan tunnistettuja siviilikuolonuhreja olisi tullut edellispäivään mennessä noin 2400. Se jälkeen kaupunki on kuitenkin ollut yhdeksän päivää lähes tauottomassa pommituksessa, joka on tuhonnut myös siviiliväestön keskeisiä suojapaikkoja kuten kaupungin draamateatterin ja taidekoulun. Taidekoulussa oli pommituksen aikoihin...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja