Markus Mattlarin näkökulma: Koulupoissaolojen ehkäisyyn on nyt herätty – eikä vain koronan takia

Syksyllä 2020 julkaistu Kouluakäymättömyys Suomessa -raportti käynnisti julkisen keskustelun koulupoissaoloista. Karkeasti jaoteltuna keskustelussa on tähän asti ollut kaksi näkökulmaa. Yhtäältä on hämmästelty poissaolojen mittakaavaa. Kuinka Suomessa voi olla tuhansia koulua käymättömiä lapsia tai nuoria, vaikka oppivelvollisuus velvoittaa käymään koulua? Toisaalta on hämmästelty poissaolojen tilastointia. Tietoa poissaolojen määrästä ei kerätä keskitetysti, tarkasti eikä järjestelmällisesti. Ja siksi...