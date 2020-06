Martti Hetemäelle jälleen jatkoaikaa valtiovarainministeriön kansliapäällikkönä

Kansliapäällikkö on avainasemassa vaikeaksi ennakoidun budjettiriihen valmistelussa.

Martti Hetemäki jatkaa valtiovarainministeriön kansliapäällikkönä ainakin syyskuun loppuun. Asian vahvistaa Lännen Medialle valtiovarainministeriön hallinto- ja kehitysjohtaja Juha Majanen.

Kyse on jo kolmannesta jatkoajasta. Hetemäen kauden piti aiemman tiedon mukaan loppua kesäkuun lopussa ja seuraajan piti aloittaa tehtävässään jo heinäkuun alussa. Seuraajaa ei kuitenkaan ole saatu valituksi.

Hetemäen puolestaan piti heinäkuun alussa aloittaa työelämäprofessorina Helsingin yliopiston, Svenska handelshögskolanin ja Aalto-yliopiston yhteisessä Helsinki Graduate School of Economicsissa. Nyt tämä aloitus siirtyy aikaisintaan lokakuun alkuun.

Kulmuni esitti Nergiä

Ex-valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) on esittänyt tehtävään alivaltiosihteeri Päivi Nergiä, mutta tämän valinta ei ole sopinut sdp:lle.

Kulmuni veti pois esityksensä Nergin nimittämisestä perustuslakivaliokunnan aloitettua selvityksen eduskunnan tiedonsaantioikeuden toteutumisesta. Yhtenä osana laajaa selvitystä on Nergin ja eräiden muiden valtiovarainministeriön virkamiesten toiminta Juha Sipilän (kesk.) hallituskauden lopussa.

Jättivätkö virkamiehet kertomatta olennaisia tietoja?

Kyse on siitä, syyllistyivätkö Nerg ja muut VM:n virkamiehet sote-uudistukseen liittyneiden tietojen pimittämiseen. Nerg toimi tuolloin uudistuksen projektijohtajana valtiovarainministeriössä.

VM:n virkamiesten on väitetty jättäneen toimittamatta olennaisia tietoja maakuntien lisätehtävien rahoituksesta. Selvityksissään apulaisoikeuskanslerille virkamiehet kiistivät syytökset ja vakuuttivat muun muassa toimittaneensa vaaditun kirjallisen ”rautalankamallin” erilaisista skenaarioista sekä vastanneensa lisäkysymyksiin suullisesti valiokunnissa.

Virkamiehet pitävät turhina epäilyjä, että tiedonkulun ongelmat olisivat voineet johtaa lakien hyväksymiseen virheellisinä. Lisätietoa rahoitusmalleista olisi heidän mukaansa annettu, jos valmistelu olisi jatkunut. Uudistus kuitenkin kaatui, ja Sipilän hallitus erosi.

Nerg vetosi selvityksessään myös siihen, ettei toiminut kyseisten virkamiesten suorana esimiehenä.

Avainasemassa budjetin valmistelussa

Perustuslakivaliokunnan selvitys on yhä kesken. Selvityksen tulosta pidetään keskeisenä Nergin valinnan kannalta, vaikka valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) on todennut, ettei selvityksessä puida yksittäisten virkamiesten tekemisiä. Kansliapäällikkö on avainasemassa vaikeaksi ennakoidun syksyn budjettiriihen valmistelussa.

Kansliapäällikön paikasta ovat Nergin kanssa kisanneet Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston päällikkö Leena Mörttinen, valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Markus Sovala ja kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.).

Nerg on ehdokkaista ainoa, jolla on kansliapäällikkökokemusta. Muiden vahvuutena pidetään tohtoritason tutkintoa taloustieteistä.