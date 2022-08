Martti J. Karin kolumni: Venäjä yritti vedättää Minskin sopimuksella, tiistaina Ukraina iski Krimille – mitä Ukrainan sodassa on tapahtunut tähän mennessä?

Lomat on nyt vietetty. Ensimmäisessä loman jälkeisessä kolumnissa on hyvä kerrata, mitä sodassa on tähän mennessä tapahtunut. Putinin tavoitteena syksyllä 2021 oli taivutella Ukraina hyväksymään Minsk II -sopimuksen täytäntöönpano. Venäläisille tärkeää oli Donbassin eli Donetskin ja Luhanskin läänien autonomia. Osa Donetskin ja Luhanskin lääneistä oli jo vuonna 2014 muutettu Venäjän vallan alla oleviksi ”kansatasavalloiksi”. Neuvottelut...