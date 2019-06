Massiivinen leppäkerttuparvi näkyi tutkassa Kaliforniassa

Leppäkerttujen massiivinen parvi on herättänyt ihmetystä Etelä-Kaliforniassa Yhdysvalloissa tällä viikolla.

Kirvojen eli ravinnon perässä liikkuneet leppäkertut ovat näkyneet yhtenä suurena pilvenä tutkassa.

Parvi on ollut kooltaan jopa 130 kilometriä suuntaansa, ja se liikkui Hesperian kaupungin ympäristössä, yli sata kilometriä Los Angelesista itään. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

The large echo showing up on SoCal radar this evening is not precipitation, but actually a cloud of lady bugs termed a “bloom” #CAwx pic.twitter.com/1C0rt0in6z

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) 5. kesäkuuta 2019