Matias Turkkila otti vastuun perussuomalaisten ajatuspajan kohujulkaisun "laadunvarmistuksen" virheestä – Suomen Perustan valtionavustus vaarassa

Perussuomalaisen ajatuspaja Suomen Perustan varapuheenjohtaja Matias Turkkila ottaa vastuun ”laadunvarmistuksen virheestä”, joka liittyy kohua herättäneeseen Jukka Hankamäen kirjan julkaisuun.

– Laadunvarmistuksen virhe näyttäisi olevan minun. En ilmeisesti painottanut riittävästi Hankamäelle alatyylisen ilmaisutavan korjaamisen tarpeellisuutta, Turkkila sanoo keskiviikkoiltana lähettämässään tiedotteessa.

Ajatuspaja julkaisi maanantaina Hankamäen kirjoittaman julkaisun Totuus kiihottaa, jossa kirjoittaja esittää muun muassa, että Suomessa vallitsee ”naisten tyrannia”. Kirja herätti runsaasti kritiikkiä muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) kertoi keskiviikkona, että opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää julkaisua ja tutkii, onko se ristiriidassa Suomen Perustan saaman valtionavustuspäätöksen kanssa.

– Kyseisen yleisavustuksen saajan yhtenä velvollisuutena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Vaikuttaa kuitenkin selvältä jo nyt, että mainittu julkaisu ei tätä velvollisuutta täytä, toteaa Kosonen.

– Haluan omalta osaltani kuitenkin todeta tämän hyvin selvästi: näkemäni otteet julkaisusta ovat julmia ja huolestuttavia sekä kaukana omasta ihmiskuvastani.

Suomen Perustan tänä vuonna saama yleisavustus on 120 000 euroa. Viime vuonna ajatuspaja sai avustusta 103 000 euroa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja ja Suomen Perustan hallituksen jäsen Riikka Purra ilmoittivat tiedotteessa, että ajatuspajan julkaisut eivät ole puolueen kannanottoja tai ohjelmia, eikä niitä pidä sellaisina tulkita.

Hankamäen kirjahanke käynnistyi Matias Turkkilan mukaan ajatuspajan aiemman toiminnanjohtajan Simo Grönroosin kaudella. Grönroos nousi puoluesihteeriksi 2019 kesällä, ja ajatuspaja sai uuden toiminnanjohtajan vasta puolen vuoden päästä.

Tavanomainen käytäntö on, että toiminnanjohtaja tarkistaa julkaisut, mutta koska tällaista ei poikkeustilanteessa ollut saatavilla, sanoo Turkkila tulostaneensa ja lukeneensa sen. Muut hallituksen jäsenet eivät Turkkilan mukaan käyneet tekstiä läpi ennen sen julkaisua.

– Tein tulosteeseen huomattavan määrän erilaisia merkintöjä ja suoranaisia korjauskehotuksia, Turkkila kertoo. Tekstin problemaattiset kohdat hän sanoo käyneensä vielä erikseen läpi Hankamäen kanssa.

Ajatuspajan uusi toiminnanjohtaja Marko Hamilo aloitti tehtävässään tämän vuoden tammikuussa. Hänen tehtävänä oli saattaa kirjaprojekti loppuun ja hän myös luki Turkkilan mukaan tekstin läpi ennen sen julkaisua. Turkkila ei enää käynyt kirjaa läpi.

– Oletin, että aiemman palaverin huomiot olisivat riittäneet, ja että kommenttini olisi huomioitu. Näin ei nähtävästi käynyt.

Turkkila myöntää, että Hankamäen kirjoituksessa on paikoitellen alatyylistä, kärjistävää kieltä.

– Monet osuudet olivat alatyylisiä ja täysin asiattomia. Käytettyjä ilmaisuja ei ole syytä puolustella.

Ajatuspaja veti keskiviikkona kirjan takaisin uudelleenarvioitavaksi. Sitä ei enää löydy Suomen Perustan sivulta.

Otteita tekstistä

Takaisinvedettyä Totuus kiihottaa mainostetaan mediakriittisenä kirjana, joka ajautuu kuitenkin toistuvasti alatyyliseen tekstiin. Tässä on otteita Jukka Hankamäen kirjasta:

”Sugar daddy-, sokerideittailu- ja grooming-ilmiöiden yleistyminen johtuu suureksi osaksi naisten omasta pihtauspolitiikasta. Siinä mielessä olen toki itsekin sosialisti, että katson kaikille olevan hyväksi saada ja antaa seksiä ilmaiseksi.”

”Kouluahan käydään ja läksyjä kasataan oppilaille siksi, ettei nuorisolla olisi aikaa tehdä sitä, mitä he muutoin luonnostaan tekisivät, eli nussisivat. Kun itse olin teini, olin sitä mieltä, että kouluun ei kannata mennä ollenkaan, jos siellä ei voi harrastaa seksiä muiden oppilaiden tai opettajien kanssa.”

”Osa naisista on saattanut haluta kostaa joitakin kaunojaan suomalaiselle yhteiskunnalle pariutumalla ulkomaalaisen kanssa, ja asiaan liittyvä epäreiluus on saanut suomalaismiesten veren kiehumaan. Samalla naiset ovat käyttäneet myös väestöpoliittista valtaa, sillä rajat ylittävillä pariutumisillaan he ovat muokanneet kansamme geeniperintöä tavalla, joka on rikkonut biologisen rodun, etnisesti määriteltävissä olevan kansan, valtio-opillisesti jäsenneltävissä olevan kansakunnan.”