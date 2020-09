Matkustajat evakuoitu turma-alukselta – Amorella ajoi karille jo toista kertaa samassa kapeikossa, vuotoja aluksen alimmissa osissa

Alus ajettiin tarkoituksella matalaan veteen, ja evakuointi aloitettiin. Viking Linen edustajan mukaan henkilövahinkoja ei ole sattunut, ja tilanne on vakaa. Tunnelma aluksella on hänen mukaansa ollut rauhallinen. Matkustajien evakuointi saatiin valmiiksi viiden aikoihin, minkä jälkeen käynnistyi henkilökunnan osittainen evakuointi.

Matkustaja-autolautta Viking Amorella ajoi sunnuntaina karille Ahvenanmaalla. Ttämä tapauksesta tiedetään tällä hetkellä:

Mitä tapahtui, missä ja milloin?

Alus sai pohjakosketuksen Ahvenanmaan Hjulgrundilla noin kello 12.50 ollessaan matkalla Turusta Maarianhaminaan.

Laivalla oli Viking Linen mukaan noin 200 matkustajaa ja 80 miehistön jäsentä.

Mitä pohjakosketuksesta seurasi?

Amorellan miehistö ajoi aluksen tarkoituksella matalaan veteen Järsön saaren rantaan tilanteen vakauttamiseksi. Esimerkiksi öljyvuodoista ei Merivatioston mukaan ole havaintoja, mutta aluksen pohjakerroksiin on päässyt vettä. Uppoamisvaaraa ei kuitenkaan ole. Evakuoitavat matkustajat kuljetetaan Viking Linen mukaan Ahvenanmaan mantereelle.

Muun muassa ahvenanmaalaisten ja ruotsalaisten medialähteiden mukaan hätäkutsussa olisi kerrottu aluksen saamista vuodoista. Ålands radion mukaan kutsussa olisi todettu vuodoista ”aluksen alimmissa osissa” sekä ”useissa paikoissa”.

Onko ihmisillä hengenvaaraa?

Merivartioston mukaan välitöntä hengenvaaraa ei ole ollut. Paikalle hälytettiin useita meripelastuksen yksiköitä, ja matkustajien evakuointi on käynnissä. Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kertoo Lännen Medialle, että aluksen tilanne on ollut vakaa, eikä henkilövahinkoja ole sattunut. Tunnelma aluksella on hänen mukaansa ollut rauhallinen.

Miltä tilanne paikan päällä näyttää?

Videopalvelu YouTubeen ilmestyi jo paikan päältä suorana striimattu video.

Ilmeisesti sivullisen veneilijän kuvaamalla videolla näkyy matalalle ajettu alus, pienempiä veneitä sekä merivartioston Super Puma -pelastushelikopteri.

Evakuoidaanko matkustajat?

Evakuointi alkoi kello 15.40. ja se saatiin matkustajien osalta valmiiksi kello viiden aikoihin. Tämän jälkeen käynnistyi miehistön osittainen evakuointi.

Länsi-Suomen Merivartiosto tviittasi tätä ennen, että Ahvenanmaan paikallinen meripelastuksen johtoryhmä on hälytetty tapauksen vuoksi. Paikallinen johtoryhmä koordinoi evakuointikeskuksen perustamisen ja vastaa sen toiminnasta.

Poliisi on puolestaan eristänyt Ålands radion mukaan osia Lumparlandissa sijaitsevan Svinön lauttarannasta. Poliisi huomauttaa, että uteliaat veneilijät ja autoilijat haittaavat evakuointia ja pyytää ulkopuolisia pysymään poissa alueelta.

Millainen väylä onnettomuuspaikalla on?

Amorella ajoi samassa Hjulgrundin kapeikossa karille myös joulukuussa 2013. Tapahtuma johtui tuolloin sähkökatkosta, ja onnettomuustutkinnan mukaan kyseessä oli inhimillinen virhe.

Vuoden 2013 onnettomuuden tutkintaselostuksessa kapeikkoa kuvataan ohjattavuuden kannalta vaativaksi.

Väylä on hyvin kapea, ja vesi mataloituu siinä yhden pohjakynnyksen kohdalla 15 metristä runsaaseen yhdeksään metriin. Tällöin niin sanottu matalavesivaikutus aluksen ohjattavuuteen on Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan tuntuva.

Kapeikon pohjaolosuhteet luovat siihen lisäksi kanavavaikutuksen, minkä vuoksi idästä saapuva alus pyrkii kääntymään sivuun – ensin vasemmalle ja sitten oikealle.

Kapeimmassa kohdassa on Amorellalle riittävää vettä vain noin 150-200 metrin leveydeltä.

Kuinka suuri Amorella on?

Alus 169 metriä pitkä ja vajaat 28 metriä leveä. Sen syväys on 6,35 metriä. Amorella on rakennettu entisessä Jugoslaviassa vuonna 1988.

Juttua on päivitetty kauttaaltaan klo 17.30.