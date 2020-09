Matkustajien evakuointi alkoi: Viking Amorella ajoi karille jo toista kertaa samassa kapeikossa Medialähde: Vuotoja aluksen alimmissa osissa

Alus on ajettu tarkoituksella matalaan veteen, ja evakuointi on aloitettu. Viking Linen edustajan mukaan henkilövahinkoja ei ole sattunut, ja tilanne on vakaa. Tunnelma aluksella on hänen mukaansa rauhallinen. YouTubessa on jo video paikan päältä.