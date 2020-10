Matti Apusesta Ylen hallituksen puheenjohtaja

Yleisradion hallintoneuvosto on valinnut Ylen hallituksen seuraavaksi puheenjohtajaksi Matti Apusen. Hän aloittaa keväällä. Apunen on työskennellyt muun muassa Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan johtajana vuosina 2010–2019 ja Aamulehden vastaavana päätoimittajana vuosina 2000–2010....

