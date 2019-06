Matti Vanhanen on eduskunnan puhemies – keskustan eduskuntaryhmän johtoon nousee Antti Kurvinen

Eduskunta on valinnut kansanedustaja Matti Vanhasen (kesk.) eduskunnan puhemieheksi. Vanhanen sai äänestyksessä 141 ääntä eli hänet valittiin puhemieheksi. Äänestyksessä 39 kansanedustajaa äänesti tyhjää. Yksittäiset äänet saivat Ilkka Kanerva (kok.), Mikko Kärnä (kesk.) ja Paula Risikko (kok.) .

Kaksi ääntä hylättiin, koska ne olivat puutteellisesti tai väärin täytetty. Vaali käytiin suljetulla lippuäänestyksellä.

Vanhanen, 63, on entinen pääministeri ja keskustan puheenjohtaja. Koulutukseltaan Vanhanen on valtiotieteiden maisteri.

– Kiitän lämpimästi luottamuksestanne. Takanamme on hallituskausi, jolloin laajat säästöt aiheuttivat ristiriitoja. Nyt on edellytykset normaalimmalle kaudelle. Puhemiehenä edistän keskustelukulttuuria, joka vähentää väärinymmärtämistä, Vanhanen sanoi valintansa jälkeen.

Pitkäaikaisen parlamentaarisen käytännön mukaan eduskunnan puhemies edustaa toiseksi suurinta hallituspuoluetta.

Sdp:n kansanedustaja Tuula Haatainen , 59, valitaan myöhemmin todennäköisesti eduskunnan 1. varapuhemieheksi.

Haatainen on viidennen kauden kansanedustaja Helsingin vaalipiiristä. Hän on valtiotieteen maisteri ja sairaanhoitaja. Haatainen on aiemmin toiminut muun muassa opetusministerinä sekä sosiaali- ja terveysministerinä ja viime vaalikaudella eduskunnan 2. varapuhemiehenä.

Kansanedustaja Juho Eerola (ps.) on puolestaan todennäköisesti toinen varapuhemies. Oppositiossa oleva Perussuomalaiset on eduskunnan toiseksi suurin puolue.

Kotkalainen kolmannen kauden kansanedustaja Eerola on toiminut viime eduskuntakaudella hallintovaliokunnan puheenjohtajana ja on puolueensa kolmas varapuheenjohtaja.

Kurvinen keskustan ryhmän johtoon

Antti Kurvinen valittiin keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi. Eeva Kalli ja Hanna-Leena Mattila ovat varapuheenjohtajiksi

Keskustan eduskuntaryhmä valitsi kauhavalaisen Kurvisen äänin 20–10. Toisena ehdokkaana vaalissa oli ryhmän toinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi Lapin vaalipiiristä.

Kurvinen on toiminut kansanedustajana vuodesta 2015. Aiemmin hän on toiminut muun muassa keskustan varapuheenjohtajana ja keskustanuorten puheenjohtajana. Koulutukseltaan Kurvinen on oikeustieteen maisteri.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin toisella äänestyskierroksella äänin 17–13 ensimmäisen kauden kansanedustaja Eeva Kalli Eurasta Satakunnan vaalipiiristä. Toisena ehdokkaana vaalissa oli ensimmäisen kauden kansanedustaja Hanna-Leena Mattila Oulun vaalipiiristä.

Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin toisella äänestyskierroksella äänin 19–11 kansanedustaja Hanna-Leena Mattila Raahesta Oulun vaalipiiristä. Toisena ehdokkaana vaalissa oli kansanedustaja Mikko Kärnä Lapin vaalipiiristä.

Eduskuntaryhmän edellinen puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kaikkonen nimitettiin eilen torstaina Rinteen hallituksen puolustusministeriksi. Ryhmän ensimmäisenä varapuheenjohtajana toiminut kansanedustaja Hanna Kosonen puolestaan aloittaa elokuussa tiede- ja kulttuuriministerinä.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä valitsi aiemmin perjantaina Paavo Arhinmäen ryhmän puheenjohtajaksi.