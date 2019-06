Matti Vanhasta ehdotetaan eduskunnan puhemieheksi – Varapuhemiehiksi Tuula Haatainen ja Juho Eerola

Keskustan eduskuntaryhmä on yksimielisesti nimennyt kansanedustaja Matti Vanhasen (kesk.) ehdokkaakseen eduskunnan puhemieheksi.

– Vanhanen on hoitanut pitkään vaativia valtiollisia tehtäviä. Hänen osaamistaan arvostetaan laajasti yli puoluerajojen. Hänellä on myös vahvaa kansainvälistä kokemusta. Kaikki nämä luovat poikkeuksellisen vakuuttavat edellytykset eduskunnan puhemiehen tehtävän hoitamiseen ja tarvittavaan eduskuntatyön uudistamiseen, Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo.

Vanhanen, 63, on entinen pitkäaikainen pääministeri (vuodet 2003 – 2010) ja keskustan puheenjohtaja. Koulutukseltaan Vanhanen on valtiotieteiden maisteri.

Eduskuntavaalien jälkeen puhemiehenä on toiminut pääministeriksi nimitettävä Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne . Eduskunta valitsee uuden puhemiehen huomenna perjantaina käytävässä vaalissa. Pitkäaikaisen parlamentaarisen käytännön mukaan eduskunnan puhemies edustaa toiseksi suurinta hallituspuoluetta.

Sdp:n eduskuntaryhmä esittää kansanedustaja Tuula Haataista , 59, eduskunnan 1. varapuhemieheksi.

Haatainen on viidennen kauden kansanedustaja Helsingin vaalipiiristä. Hän on valtiotieteen maisteri ja sairaanhoitaja. Haatainen on aiemmin toiminut muun muassa opetusministerinä sekä sosiaali- ja terveysministerinä ja viime vaalikaudella eduskunnan 2. varapuhemiehenä.

Kansanedustaja Juho Eerola (ps.) on puolestaan Perussuomalaisten ehdokas 2. varapuhemieheksi. Perussuomalaiset on eduskunnan toiseksi suurin puolue.

Kotkalainen kolmannen kauden kansanedustaja Eerola on toiminut viime eduskuntakaudella hallintovaliokunnan puheenjohtajana ja on puolueen 3. varapuheenjohtaja.

