Medialiitto: "Koronatuki jäi liian pieneksi"

Medialiitto pitää valtion lisäbudjetissa medialle kohdennettua tukea liian pienenä. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka esittää 5 miljoonan euron tuen journalistiseen työhön ja 2,5 miljoonan euron tuen uutistoimistoille. Rahoituksen tarkoitus on tukea mediaa koronakriisissä.

– Koronaepidemian romahduttamat mainostulot vaarantavat monen median toimintakyvyn. Kun menetykset lasketaan tänä vuonna sadoissa miljoonissa, jää 7,5 miljoonan euron vaikutus hyvin rajalliseksi, Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg kommentoi Medialiiton tiedotteessa.

Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho pitää välttämättömänä, että koronatuen lisäksi medialle kohdistetaan myös pysyvä tuki.

– On hyvä, että avaus on saatu tehtyä, mutta on elintärkeää, että tämän avauksen jälkeen pääsemme asiassa eteenpäin, Aho kommentoi Journalistiliiton tiedotteessa.

– Tiedonvälityksen varmistamiseksi Suomessa on otettava käyttöön laajasti erilaisia keinoja kuten arvonlisäveron alentaminen, jakelumaksujen pienentäminen sekä suora mediatuki.

Medialiiton ja Journalistiliiton mukaan tuki tulisi kohdentaa journalismin tuottamiseen palkkatukena tai freelance-ostojen tukena. Jakotavan on liittojen mukaan varmistettava journalismin riippumattomuus.

– Valtion tuen tulee olla mahdollisimman kilpailuneutraalia ja perustua numeerisiin kriteereihin. Mediamyynnin koronamenetykset ja journalismin tuotantokulut ovat tämän pikatuen olennaiset elementit, Holmberg sanoo.