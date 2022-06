Mediat: Satoja ukrainalaisia jumissa Venäjällä "esitutkintakeskuksissa" – vankeus voi kestää vuosia

Venäjällä on satoja ukrainalaisvankeja, jotka ovat jääneet jumiin Moskovan esitutkintavankilaan ja ulkomaalaisille tarkoitettuun erityisvankilaan, kertovat ainakin talouslehti RBK sekä Kommersant.

Asiasta ovat lehtien mukaan huolissaan Venäjän presidentin ihmisoikeusneuvoston ja Moskovan julkisen valvontakomission jäsenet.

Moskovan esitutkintavankilassa on liki 250 pidätettyä ukrainalaista ja ulkomaalaisten erityisvankilassa ilmeisesti noin sata ukrainalaista. Jonkin verran heitä on muuallakin Venäjällä.

– Näistä 60 on Ukrainan pyynnöstä pidätettyjä, joita etsitään rikosten tekemisestä Ukrainassa, presidentin ihmisoikeusneuvoston ja Moskovan julkisen valvontakomission jäsen kertoo Kommersantille.

Lähteen mukaan ennen ”sotilasoperaatiota” eli Venäjän hyökkäystä Ukrainaan maiden välillä oli sopimus, että kotimaassaan etsintäkuulutetut karkotetaan takaisin. Sama käytäntö on koskenut myös Venäjällä rikoksia tehneitä ukrainalaisia.

– Maiden välisen sopimuksen mukaan he voisivat suorittaa Venäjällä saadun tuomionsa kotimaassaan. Nyt tämäkin on pysähtynyt.

Toisen lähteen mukaan ennen ”erityisoperaatiota” eli Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ulkomaalaisia oli yleensä joitain kymmeniä yhtä aikaa odottamassa kotimaahan palautusta. Lähde kritisoi myös, ettei Moskovassa nykyään ole Ukrainan suurlähetystöä, joka auttaisi näitä rikollisia.

Osa pidätetyistä on ilmeisesti myös ilman asianmukaista oleskelulupaa Venäjällä olleita ukrainalaisia, joilla asuu sukulaisia Venäjällä.

Ihmisoikeusaktivistiksi nimetty Kommersantin lähde on huolissaan, että ”erikoisoperaation pitkittyessä” Ukrainan kansalaisia joutuu olemaan jopa kaksi vuotta väliaikaisessa erityiskeskuksessa. Sen jälkeen heidät on vapautettava, mutta uhkana on, että heidät pidätetään uudelleen ja he joutuvat olemaan uudet kaksi vuotta näissä väliaikaistiloissa.

Näissä pidätyskeskuksissa on lehtien mukaan epäterveellinen ruokavalio, hygieniapuutteita, puutteellinen lääkehuolto, eivätkä pidätyskeskuksessa olevat voi pitää riittävästi yhteyttä ulkomaailmaan.

Moskovan julkisen valvontakomission jäsenet ovat Kommersantin mukaan pyytäneet Moskovan oikeusasiamies Tatjana Potjajevaa puuttumaan tilanteeseen “ja mahdollisesti aloittamaan työt Venäjän ihmisoikeusvaltuutetun tasolla”.