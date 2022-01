Mediatiedot: Aki Lindén nousee ministeripestiin Krista Kiurun sijaiseksi

Useiden mediatietojen mukaan perhe- ja peruspalveluministeriksi on nousemassa ensimmäisen kauden varsinaissuomalainen kansanedustaja Aki Lindén (sd.). SDP:n on määrä valita torstaina ministerisijainen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle , joka on jäämässä kevään aikana perhevapaalle. Lindénin valinnasta ovat uutisoineet muun muassa Yle, Helsingin Sanomat, Uusi Suomi ja MTV. Lindén, 69, on aiemmin toiminut muun muassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin...

