Ei raakoja kasviksia. Ei homejuustoa. Ei maitotuotteita, joihin on lisätty bakteereita.

Jääkaappiin vain pestyjä perunoita. Ei halkoja sisätiloihin, paitsi jos ne poltetaan saman tien – ja senkin saa tehdä joku muu.

Ei puutarhatöitä, ei tallihommia.

Ahkeraa käsien pesua. Pyyhkeet vaihtoon pari kertaa viikossa. Oma vessa, jota muut perheenjäsenet eivät käytä.

Ei ryhmäliikuntatunneille. Uimaan luonnonvesiin, mutta ei uimahalliin. Ei väenpaljouteen, ei perhejuhliinkaan. Ja ruokakauppaan silloin, kun siellä on mahdollisimman vähän asiakkaita.

Tällaista on ollut myeloomaa eli plasmasolusyöpää sairastavan Anne Vaaralan arki viiden vuoden ajan.

Ei tosin samanlaista kaiken aikaa. Vointi ja hoitojen vaihe ovat sanelleet sen, milloin on pitänyt noudattaa äärimmäistä varovaisuutta ja milloin on voinut ottaa höllemmin.

Vaaralan veriarvoja seurataan hoitojen yhteydessä jatkuvasti. Jos ne ovat huonommat, hän välttelee esimerkiksi mullan ja heinien pölistelyä. Kun ne ovat paremmat, hän saattaa käydä tekemässä hommia pihapiirinsä tallilla.

Maaperän itiöt muodostavat erityisen vaaran ihmiselle, jonka immuniteetti on heikko.

– Tänään kysyin polilla, voinko vaihtaa kukkamullat. Minulle sanottiin, että jos ne on pakko vaihtaa, pane maski naamalle ja hanskat käteen, Vaarala kertoo naurahtaen, sillä hän on intohimoinen puutarhaihminen.

Vaaralalla diagnosoitiin myelooma joulun 2014 alla. Seuraavana syksynä tehtiin kantasolusiirto hänen omilla soluillaan. Koska syöpä oli selkeästi huonoennusteinen ja Vaarala vielä riittävän nuori, puoli vuotta myöhemmin hänelle tehtiin toinen kantasolusiirto vierailla soluilla.

Kantasolusiirrossa potilaan vastustuskyky ajetaan kokonaan alas. Sairaalassa ollaan useita viikkoja eristyksissä.

Tarkoissa varotoimenpiteissä oli Vaaralan mukaan opettelua. Helsingissä tehdyssä jälkimmäisessä siirrossa esimerkiksi lattialle tippunutta kynää ei saanut itse nostaa, koska huoneen lattialla oli kävelty samoilla kengillä kuin käytävällä.

– Kun hoitaja tuli, hän poimi ja desinfioi kynän, ja sitten sitä saattoi taas käyttää.

Koko osastolle ei saanut tuoda mitään elävää, ei edes leikkokukkia.

Kantasolusiirtoja seurasi arki välteltävine ruoka-aineineen, askareineen ja tilanteineen.

Puutarhanhoidon ja tallitöiden ohella Vaarala joutui karttamaan muun muassa ryhmäliikuntaa. Tilalle löytyivät melonta ja maastopyöräily, joita saattoi harrastaa ulkoilmassa itsekseen.

Nelilapsisessa perheessä tyrkyllä oli tietenkin usein tavallisia tartuntatauteja. Niiden leviämistä pyrittiin estämään esimerkiksi niin, että sairastunut perheenjäsen oleskeli vintillä, jonne hän sai ruokansa ja juomansa. Hän käytti eri vessaa, ja hänen astiansa haettiin hanskat kädessä. Vatsataudin sairastanut söi aluksi toisessa pöydässä kuin muut.

Vaaralan mukaan eristämisellä ja samoin ahkeralla käsien pesemisellä oli selvästi hyötynsä.

– Mikään flunssa ei yleensä mennyt koko talon läpi, kun näihin toimenpiteisiin alettiin.

Osan taudeista Vaarala sairasti varotoimenpiteistä huolimatta. Isommilta infektioilta hän kuitenkin välttyi.

Kantasolusiirron jälkeen lapsena saadut rokotukset on annettava uudelleen. Vaarala kertoo olleensa varovaisimmillaan ensimmäiset puoli vuotta, minkä jälkeen suurin osa rokotuksista oli annettu.

Tuhkarokkorokotteista hän on kuitenkin ehtinyt saada vasta ensimmäisen.

Viime vuonna syöpä uusi, ja kohta vuoden ajan Vaaralaa on hoidettu sytostaateilla eli solunsalpaajilla, jotka niin ikään heikentävät vastustuskykyä. Uusia rokotuksia ei ole voitu antaa.

Euroopan tuhkarokkoepidemioiden pelko on pitänyt Vaaralan toissavuotista Kroatian-matkaa lukuun ottamatta kotimaassa. Matkustushaluja on hillinnyt myös ajatus siitä, että jos vakavasti perussairas sairastuu matkalla, vakuutuksesta ei välttämättä ole apua.

– Jotkut matkustelevat enemmän, minä olen ollut aika varovainen, Vaarala toteaa.

Kotimaan asuntovaunureissuille ja mökkilomille hän sen sijaan on uskaltautunut.

– Alkuun tosin sanottiin, ettei kannata mennä vuokramökillekään, kun ei tiedä, mitä kaikkea pinnoilla on.

Viime aikoina Vaarala on pyrkinyt välttelemään ennen kaikkea flunssaisia ihmisiä. Jos hän saa flunssan, se ei tahdo parantua. Lähes joka kerta iskee myös poskiontelotulehdus.

– En saanut sitä koskaan ennen kuin sairastuin myeloomaan. Nyt kuukauden flunssia ja parin kuukauden poskiontelotulehduksia on ollut muutama vuodessa.

Influenssa-aikaan Vaarala kertoo olevansa aina erityisen varuillaan. Vaikka hän ottaa influenssarokotteen, kantasolusiirron jälkeen elimistö ei välttämättä tuota vasta-aineita.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Koronavirus tuo arkeen taas lisää varotoimia. Yläkouluikäinen nuorin lapsi jäi etäkouluun jo hieman ennen kuin koulut päätettiin sulkea.

Sytostaattihoitojen aikana Vaarala on käynyt normaalisti kaupassa, mutta nyt kauppareissut ovat saaneet jäädä. Ne voi tehdä lähipiirissä moni muukin.

Kempeleläinen Vaarala toimii Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksessä vertaistukihenkilönä ja vetää myeloomaa sairastavien vertaisryhmää. Vaikka ryhmä on pieni, senkin kokoukset jäävät tauolle.

Sen jälkeen Vaarala uskoo oikeastaan tehneensä ne rajoitukset, jotka on tarpeen tehdä. Sosiaaliset kontaktit ovat olleet puhelimen varassa jo jonkin aikaa.

– Ajattelin, että jos hiihtokelejä on, kävisin vieläkin hiihtoladulla. Se on oikeastaan vaarallisinta, mitä teen.

Eräänä päivänä Vaarala ja hänen ystävänsä, joka myös sairastaa syöpää, totesivat jutellessaan, että kaikki ihmiset joutuvat nyt oikeastaan elämään niin kuin he. Pitää luopua monista asioista ja miettiä jatkuvasti, mihin uskaltaa mennä.

– Meidän syöpäpotilaiden elämä muuttuu vähemmän kuin monen muun.

Kotikaranteenia tuskaileva voi Vaaralan mukaan lohduttautua vaikka sillä, että se ei sentään ole suojaeristys. Hän muistaa, miten kantasolusiirtojen aikaan tunsi joskus tarvetta raapia sairaalahuoneen kahvattomia ikkunoita, jotta saisi ne auki. Ja miten suurta iloa tuotti, kun kotiuduttuaan saattoi mennä omalle terassille istumaan.

– Se, että sai olla ulkona ja hengittää ulkoilmaa, oli aivan mahtavaa.

Koronaviruksen levitessä Vaarala sanoo miettivänsä esimerkiksi sitä, miten selvitään, kun sairaaloihin tulee rysähtämällä sisään tehohoitopotilaita. Häntä huolestuttaa myös nähdä, miten suurta huolta omat lapset hänestä tuntevat.

Omasta puolestaan hän ei sen sijaan osaa olla kovin huolissaan.

– Paniikit on panikoitu jo aikaisemmin. Minulla on krooninen syöpä, joka ei tule koskaan paranemaan, ja tällä hetkellä näyttää, että se ei myöskään ilman jatkuvaa hoitoa pysy kurissa, hän sanoo.

– Kun siitä illuusiosta, että minulle ei satu mitään, on jo joutunut luopumaan, pystyy ottamaan tällaiset uhat aika rauhallisesti. LM-HäSa

Pelisääntöjä kaivataan myös perussairaille

Syöpäsairaat ovat yksi ryhmä, jossa koronavirus on herättänyt paljon huolta. Yksi huolenaiheista liittyy siihen, että vaikka perussairaat on mainittu riskiryhmäksi, sairastumiselta suojelevien toimien yhteydessä on puhuttu ennen kaikkea 70 vuotta täyttäneistä, toteaa Suomen Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Sakari Karjalainen.

Hän nostaa esille parasta aikaa hoidoissa olevat tai vastikään hoidot lopettaneet syöpäpotilaat, jotka ovat työkykyisiä ja käyvät töissä. Hänen mukaansa näyttää siltä, että heidän kohdallaan ei ole olemassa selkeitä pelisääntöjä esimerkiksi sairausloman kirjoittamiseen.

– Jos on työkykyinen, sairaus­loma ei tietenkään ole lähtökohta. Työnantajan pitäisi kuitenkin ottaa huomioon, että henkilö kuuluu riskiryhmään, ja mahdollisuuksien mukaan järjestää työtehtäviä, joissa hän ei joudu sosiaalisiin kontakteihin, Karjalainen sanoo.

– Toivoisimme, että valtiovalta ottaa huomioon viestinnässä, toimenpiteissä ja suosituksissa myös nämä henkilöt.

Suomen Syöpäjärjestöt on perunut toistaiseksi kaiken kasvokkain tapaamiseen perustuvan toimintansa. Niin vertaistukiryhmät, sopeutumisvalmennuskurssit kuin tukihenkilöiden tapaamisetkin jäävät nyt pois.

Karjalaisen mukaan tällaisella toiminnalla on sairastuneiden ja heidän läheistensä tukemiseen perustuvassa järjestössä suuri merkitys.

Toisaalta asian voi hänen mielestään nähdä myös niin, että nyt on mahdollisuus tutkia, miten hyvin erilaiset digitaaliset tuen tarjoamisen tavat toimivat.

– Vaikka tämä on vakava ja surullinen tapahtuma, se antaa meille mahdollisuuden kehittää uudentyyppisiä palveluja. Se voi muuttaa paitsi työn tekemisen tapaa myös palveluita uuteen suuntaan.

Karjalainen haluaa muistuttaa vakavasti sairaita ja koronaviruksesta huolta tuntevia siitä, että Suomen terveydenhuoltojärjestelmä toimii poikkeavissa olosuhteissakin laadukkaasti ja pandemiaan on varauduttu lintu- ja sikainfluenssan ajoista lähtien. Myös syövän hoito kuuluu maailman kärkijoukkoon.

– Rohkaisemme kaikkia olemaan luottavaisin mielin, ja niin kuin presidentti ja hallituskin sanoivat: kyllä me tästä selviämme.