Merenalainen tulivuorenpurkaus ja tsunamit vaurioittivat Tongan merikaapelia pelättyä pahemmin

Tammikuun puolivälissä tapahtunut voimakas merenalainen tulivuorenpurkaus ja sen aiheuttamat tsunamit vahingoittivat Tyynessä valtameressä sijaitsevaa Tongan saarivaltion merikaapelia odotettua pahemmin.

Tietoliikenneyhteydet Tongalle kulkevat 840 kilometriä pitkää merikaapelia pitkin Fidziltä. Kaapelista on ainakin 80 kilometrin osuus vaurioitunut useisiin pätkiin.

Yksi osa kaapelista on siirtynyt viisi kilometriä paikaltaan ja toinen osa on hautautunut 30 sentin syvyyteen merenpohjassa. Lisäksi kateissa on noin 55 kilometrin pituinen osuus kaapelia, jota etsitään yhä. Rikkoutuneen kaapelin osia on yritetty etsiä jopa 2,5 kilometrin syvyydestä.

Tulivuorenpurkauksen ja sen aiheuttamien tsunamien yhteydessä Tongassa sai surmansa kolme ihmistä. Sen jälkeen maahan on tuotu hätäapua laivoilla sekä lentokoneilla.

Avustuskuljetusten yhteydessä Tongassa havaittiin myös ensimmäiset koronavirustartunnat ja tiistaihin mennessä maassa oli vahvistettu 139 virustartuntaa. Ennen tulivuorenpurkausta Tonga oli välttänyt koronatartunnat.