Metsäteollisuuden Paula Lehtomäki: "Raaka-aineen saatavuus on iso kysymys nyt ja tulevaisuudessa"

Metsäteollisuus ry:n tuoreen toimitusjohtajan Paula Lehtomäen mukaan tuontia on lisätty muualta venäläisen puun korvaamiseksi. Hän kritisoi EU:n metsäesityksiä kansallisen liikkumavaran unohtamisesta.

Metsäteollisuudella on vaikeuksia loppuneen venäläisen puun tuonnin korvaamisessa.

Metsäyhtiöiden etujärjestön Metsäteollisuus ry:n tuoreen toimitusjohtajan Paula Lehtomäen mukaan isoin ongelma on se, että noin 40 prosenttia Venäjän tuontipuusta oli koivukuitupuuta.

– Sitä on erittäin vaikeaa kotimaasta kompensoida, ja kuljetusmatkat ovat jossain määrin pidempiä. Korvaaviin lähteisiin on pyritty nojautumaan. Kyllä se on tietysti jonkin verran lisännyt tuontia erityisesti Baltiasta.

Puun tuonti Venäjältä Suomeen loppui keväällä Venäjän vastapakotteiden takia. Iso osa suomalaisista metsäyrityksistä oli päättänyt luopua venäläisestä puusta jo ennen vientikieltoja.

Vaje on huomattava, koska venäläisen raakapuun osuus Suomen metsäteollisuuden raaka-aineen käytöstä on ollut noin kymmenen prosenttia. Viime vuonna Suomeen tuotiin Venäjältä puuta noin yhdeksän miljoonaa kuutiometriä eli 74 prosenttia kaikesta puuntuonnista.

– Sopeutumistoimenpiteitä on tehty. Puuta tuodaan nyt Suomeen Ruotsista ja Baltian maista. Myös kotimaisin toimenpitein ollaan korvaamassa tuontia, joka tuli ennen itärajan yli, Lehtomäki kertoo.

– Raaka-aineen saatavuus on iso kysymys nyt ja tulevaisuudessa.

Myös energiapuun lisääntynyt tarve vaikuttaa metsäteollisuuteen. Varsinkin kotimaisen metsähakkeen kysyntä on kasvanut, kun Venäjä on keskeyttänyt hakkeen tuonnin.

Luonnonvarakeskuksen mukaan viime vuonna kaikesta tuontihakkeesta 2,5 miljoonaa kuutiometriä käytettiin metsäteollisuudessa ja 1,9 miljoonaa kuutiometriä meni energiakäyttöön. Metsäteollisuus käyttää puuhaketta pääosin selluntuotantoon.

– Meidän näkökulmastamme on tietysti tärkeää, että jalostuskelpoinen puuaines ohjautuisi jalostukseen. Nyt pitäisi satsata entistä enemmän metsänhoitoon, koska sieltä syntyy myös energiajaetta sivutuotteena, Lehtomäki sanoo.

Lisäksi energiakriisi nostaa kustannuksia ja vaikuttaa metsäteollisuuden kilpailukykyyn. Erityisen tärkeää on energian saatavuus.

– Tyypillisesti metsäteollisuuden laitoksia ei voi napista painamalla panna päälle ja pois. Prosessien ylösnostaminen ja alasajo vievät aikaa, Lehtomäki kertoo.

– Toki meillä on tuotantolaitoksia, joissa syntyy prosessin sivuvirtana myös erittäin paljon energiantuotantoa. Kokonaisuudessaan metsäteollisuus on kuitenkin energian kuluttajapuolella.

Valtaosa metsäteollisuuden tuontipuusta ja vientituotteista kulkee merireiteillä. Nord Stream -kaasuputkiin kohdistuneet iskut eivät ole toistaiseksi vaikuttaneet Itämeren kuljetuksiin, mutta Lehtomäen mukaan kuljetusketjun toimivuus on hidastunut.

– Tähän mennessä on ollut jo nähtävillä kiristyneen tilanteen ja ennen kaikkea hyökkäyssodan jäljiltä, että sekä laivojen että konttien saatavuus on jonkin verran vaikeutunut.

Metsäteollisuudessa pohditaan erilaisia vaihtoehtoja pahimman varalle, mutta Lehtomäen mukaan merireittien korvaaminen olisi ”erittäin vaikeaa”.

– Mittakaava on suuri, koska metsäteollisuuden tuotteet kattavat noin viidenneksen Suomen tavaraviennistä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Metsäteollisuuden toimintaympäristö on murroksessa myös Euroopan unionin lukuisten metsiin liittyvien säädöshankkeiden takia. Lehtomäen mielestä kokonaisuus on “suhteettoman suuri” Suomen kannalta.

Esimerkiksi nyt kansallisessa käsittelyssä oleva biodiversiteettistrategia asettaa kovia tavoitteita luonnon tilan parantamiselle ja metsien suojelupinta-alojen lisäämiselle.

– Peräänkuulutamme sitä, että katsotaan monimuotoisuuden tai suojelutavoitteiden kannalta olennaisimmat alueet. Pelkästään hehtaari- ja prosenttinumeroilla suojeleminen ei välttämättä kohdennu Suomen olosuhteissa kustannustehokkaimpiin alueisiin, Lehtomäki sanoo.

– Monimuotoisuuden vahvistaminen ja ilmastotavoitteet ovat tärkeitä. Suomen talousmetsissä on kuitenkin jo toistakymmentä vuotta tehty metsänhoidollisia ja -käytöllisiä muutoksia, jotka parantavat monimuotoisuutta. Tätä työtä täytyy jatkaa.

Metsäalalla on kritisoitu myös uusiutuvan energian direktiiviä, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi syyskuussa.

– Meidän näkökulmastamme kaikki palautuu siihen yleiseen periaatteeseen, että jalostuskelpoista puuta pitäisi ohjata erilaisilla mekanismeilla jalostukseen. Sivuvirroista tai metsänhoidollisista sivuvirroista energiajae menee energiantuotantoon. Ei pitäisi luoda sellaisia mekanismeja, jotka ovat tätä sekoittamassa, Lehtomäki sanoo.

Hänen mielestään EU:n metsien käyttöön liittyvissä lainsäädäntö- ja asetusehdotuksissa ei ole jätetty tarpeeksi liikkumavaraa jäsenmaille.

– Se johtaa siihen, että samanlaisia toimenpiteitä sovelletaan joka puolelle, mutta metsäluonto ja koko metsäsektorin merkitys on todella erilainen eri jäsenmaissa. Siksi meidän täytyy jatkossa paremmin varjella kansallista liikkumavaraa, jonka tontille komissio on selvästi tullut.

Haasteista huolimatta Lehtomäki pitää metsäteollisuuden yleiskuvaa “hyvin myönteisenä”.

– Näemme globaaleja ja eurooppalaisia megatrendejä, jotka tarjoavat koko ajan uutta potentiaalia metsäteollisuuden tuotteille. Se edellyttää, että jatkuvasti kehitellään uusia käyttötarkoituksia, Lehtomäki toteaa.

– Haluamme olla myös jatkossa keskeisessä roolissa suomalaisen hyvinvoinnin kehittämisessä kestävällä metsäteollisuudella. Kilpailukyvyn kannalta toimintaedellytysten pitää olla Suomessa kunnossa muutenkin kuin raaka-ainehuollon osalta, jotta pärjäämme kansainvälisessä kilpailussa.

Metsäteollisuuden toimitusjohtajana Lehtomäki haluaa vaikuttaa myös siihen, että metsäteollisuuteen saataisiin nykyistä enemmän naisia erilaisiin tehtäviin.

– Meillä on selvästi vielä työtä tehtävänä, jotta tasapaino paranisi.