Meyer Turun telakka tekee kolmannen Icon-risteilyaluksen – vuoteen 2023 mennessä tarve noin 10 000 uudelle laivanrakentajalle

Meyer Turun telakka ja Royal Caribbean Cruises ovat allekirjoittaneet sopimuksen kolmannen Icon-luokan risteilylaivan toimittamisesta keväällä 2025. Kaksi ensimmäistä Icon-alusta luovutetaan telakalta vuosina 2022 ja 2024.

Telakkayhtiön viestintäpäällikön Tapani Myllyn mukaan laivoja on nyt tilauskirjassa koko ajan eikä yksittäisten laivojen työllistävää vaikutusta ole laskettu tarkkaan.

Hän kuitenkin kertoo, että telakka ja sen yhteistyöyritykset tarvitsevat noin 10 000 uutta laivanrakentajaa vuoteen 2023 mennessä.

– Siinä on sitten iso määrä insinöörejä, diplomi-insinöörejä, projekti-ihmisiä ja fyysisen työn tekijöitä, Mylly kuvaa.

Icon-alukset ovat noin 200 000 bruttovetoisuustonnin risteilylaivoja, jotka käyttävät polttoaineena LNG:tä.

Sopimuksen arvoa ei julkisteta eikä tässä vaiheessa myöskään sitä, missä vaiheessa kolmannen Icon-aluksen rakentaminen alkaa. Ensimmäisen tuotanto alkaa keväällä 2020.

Niin ikään sopimuksen rahoitusjärjestelyt varmistuvat vasta myöhemmin.

– Me Royal Caribbeanilla haluamme koko ajan parantaa risteilyvieraidemme matkustuskokemusta rakennuttamalla risteilyaluksia viidessä eri maassa. Icon-alusten suunnittelu etenee hyvin Meyer Turun telakalla. Määrittelemme näillä laivoilla uudelleen sen, millainen moderni risteilyalus on, Royal Caribbean Cruisesin executive vice president (maritime & newbuilding) Harri Kulovaara kommentoi.

Hänen mukaansa Iconin suunnittelussa ovat olleet keskiössä ympäristöystävällisyys, kestävyys ja päästöjen vähentäminen.

– Olemme yhdessä Meyer Turun kanssa ottaneet käyttöön uusimmat mahdolliset teknologiat ja kehitämme yhdessä myös täysin uutta teknologiaa. Luotamme Meyer Turun ja suomalaisen meriklusterin kehittymiskykyyn ja joustavuuteen sekä sopivaan suomalaiseen liiketoimintaympäristöön.

Meyer Turulla on pitkä yhteinen historia Royal Caribbeanin kanssa. Yhteistyön hedelminä on syntynyt risteilylaivamatkustamisen innovaatioita ja laivoja.

Joukkoon mahtuvat muun muassa vuonna 1999 valmistuneen Voyager of the Seas -aluksen Royal Promenade -kävelykatu sekä vuosina 2009 ja 2010 valmistuneet alukset Oasis of the Seas ja Allure of the Seas, joita kuvataan ennennäkemättömän suuriksi ja monimutkaisiksi.

– Olemme hyvin kiitollisia, että Royal Caribbean on osoittanut luottavansa Iconin suunnitteluun ja kykyymme rakentaa tällaisia erityislaatuisia aluksia. Icon III laajentaa tilauskirjamme ulottumaan vuoteen 2025, mikä antaa telakalle ja suomalaiselle laivanrakennusklusterille pitkän kasvun näkymän, Meyer Turun toimitusjohtaja Jan Meyer toteaa.

Hänen mukaansa telakkayhtiö tarvitsee pitkää tilauskirjaa, jotta se voi valmistautua tulevaisuuden usein valtio-omisteiseen kilpailuun. Valtio on omistajana useissa kilpailijatelakoissa.

– Icon III:n tilaus on tehty luottaen siihen, että pystymme säilyttämään joustavuuden ja kilpailukyvyn myös tulevaisuuden liiketoimintaympäristössä.