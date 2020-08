Michelle Obama kritisoi Trumpia täydellisestä empatian puutteesta ja vetosi etenkin epävarmoihin äänestäjiin: "Nyt ei ole aika jättää äänestämättä protestin vuoksi"

Yhdysvalloissa entinen ensimmäinen nainen Michelle Obama kritisoi kovasanaisesti presidentti Donald Trumpia demokraattien puoluekokouksessa ja vetosi puheessaan etenkin niihin, jotka harkitsevat äänestämättä jättämistä.

Tällaisten äänestäjien katsottiin osaltaan aiheuttaneen demokraattiehdokas Hillary Clintonin häviön Trumpille vuoden 2016 vaaleissa.

Obama kehotti äänestäjiä kerääntymään demokraattien ehdokkaaksi valittavan Joe Bidenin taakse.

– Nyt ei ole aika jättää äänestämättä protestin vuoksi tai pelata pelejä sellaisilla kandidaateilla, joilla ei ole mahdollisuutta voittaa, Obama sanoi.

– Presidenttiys ei muuta sitä, kuka olet – se paljastaa, kuka olet. Presidentinvaalit paljastavat myös, keitä me olemme. Ja neljä vuotta sitten monet ihmiset päättivät uskoa, että heidän äänillään ei ole merkitystä.

Obama sanoi ymmärtävänsä, että monen mielessä ei ole tällä hetkellä politiikka. Hän kuitenkin korosti, että asiat voivat mennä vielä huonompaan suuntaan.

– Jos ajattelette, että asiat eivät voi mennä huonompaan, luottakaa minuun: ne voivat, jos emme saa muutosta aikaan näissä vaaleissa, Obama sanoi.

– Jotta meillä olisi edes vähän toivoa tämän kaaoksen päättämiseen, meidän täytyy äänestää Joe Bidenia kuin elämämme riippuisi siitä, hän lisäsi.

Obama toisti myös vuoden 2016 puoluekokouksesta elämään jääneen lauseensa ”kun he menevät riman alta, me ylitämme sen”, nyt uudessa muodossa.

– Riman ylittäminen on ainoa keino, joka toimii.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Obama: Trump on väärä presidentti maallemme

Obama myös kritisoi Trumpia suorasanaisesti.

– Sallikaa minun olla nyt niin rehellinen ja suora kun voin. Donald Trump on väärä presidentti maallemme — hän ei vain pysty olemaan sitä, mitä tarvitsemme, Obama sanoi.

Hän kritisoi Trumpia myös ”kaaoksen ja jakautuneisuuden luomisesta” ja täydellisestä empatian puutteesta, mikä on Obaman mukaan näkynyt ”valkoisen ylivallan rohkaisemisessa, maahanmuuttajien lasten erottamisessa vanhemmistaan ja kyynelkaasun käyttämisenä rauhallisten protestien hajottamiseksi”.

Obama myös kuvasi Bidenia ”totta puhuvaksi mieheksi, joka luottaa tieteeseen”. Tämä oli selvä piikki Trumpille, joka on vähätellyt asiantuntijatietoa koronakriisin hoidossa.

Obaman mukaan Biden oli myös loistava varapresidentti toimiessaan tehtävässä presidentti Barack Obaman kaudella

– Tunnen Joen. Hän on perinpohjaisen rehti, uskonsa ohjaama mies, Michelle Obama sanoi.

Sanders: Epäonnistumisen hinta liian suuri kuviteltavaksi

Puolueen esivaaleissa Bidenin haastanut Bernie Sanders kuvasi puheessaan marraskuun presidentinvaaleja ”kaikkein tärkeimmiksi Yhdysvaltain nykyhistoriassa”.

Bidenille hävinnyt, puolueen vasenta laitaa edustava Sanders osoitti puheessaan asettuneensa Bidenin taakse ja kehotti kannattajiaan tekemään samoin.

– Maamme demokratian tulevaisuus on pelissä, kuten myös planeettamme tulevaisuus, hän sanoi.

Sandersin mukaan Trump on viemässä Yhdysvaltoja kohti itsevaltaisuutta.

Sanders sanoi osoittavansa sanansa erityisesti miljoonille tukijoilleen.

– Meidän täytyy yhdistyä, lyödä Donald Trump ja valita Joe Biden ja Kamala Harris seuraavaksi presidentiksemme ja varapresidentiksemme. Ystäväni, epäonnistumisen hinta on liian suuri kuviteltavaksi, hän sanoi.

Yhdysvaltalaisessa mediassa tulkittiin, että Sandersin ja Obaman puheiden tarkoituksena oli saada jakautunut demokraattipuolue ryhmittymään Bidenin taakse, jotta Hillary Clintonin vuoden 2016 häviön kaltainen tilanne ei toistuisi.

Nelipäiväisen puoluekokouksen toisena päivänä Joe Biden nimitetään virallisesti demokraattien presidenttiehdokkaaksi. Kokous päättyy Suomen aikaa perjantaina aamuyöllä, jolloin Biden pitää linjapuheensa.

Puoluekokous järjestetään virallisesti Milwaukeessa, mutta koronaviruksen takia se pidetään käytännössä kokonaan virtuaalisesti. Puhujat pitävät puheensa kodeistaan ja muista paikoista ympäri Yhdysvaltoja.

Tulevina päivinä lavalle astuvat esimerkiksi entinen presidentti Barack Obama, entinen ulkoministeri Hillary Clinton ja varapresidenttiehdokas Kamala Harris.

George Floydin veli puhui tilaisuudessa

Yksi puoluekokouksen ensimmäisen päivän teemoista oli mustan väestön kokema rasismi ja poliisiväkivalta, jotka ovat kuohuttaneet Yhdysvalloissa etenkin tänä kesänä.

Kokouksessa pidettiin minuutin hiljainen hetki poliisin väkivaltaisessa pidätystilanteessa kuolleelle George Floydille. Floydin kuolema laukaisi alkukesän laajat Black Lives Matter -protestit.

Floyd kuoli toukokuun 25. päivänä, kun sittemmin erotettu poliisi Derek Chauvin piti polveaan hänen niskalla lähes yhdeksän minuutin ajan

Floydia kuristusotteessa pitänyt Chauvin on saanut syytteet toisen ja kolmannen asteen murhasta. Syytteet vastaavat Suomen lainsäädännössä suunnilleen tappoa ja kuolemantuottamusta. Kolme muuta tilanteessa mukana ollutta poliisia on asetettu syytteeseen avunannosta.

– Georgen pitäisi olla elossa tänään. Breonna Taylorin pitäisi olla elossa, Ahmaud Arberyn pitäisi olla elossa. Eric Garnerin, Stephon Clarkin, Atatiana Jeffersonin, Sandra Blandin, heidän kaikkien tulisi olla elossa, George Floydin veli Philonise Floyd sanoi luetellen puheessaan mustia, joiden kuolemat ovat kuohuttaneet Yhdysvaltoja.

Poliisiväkivallan tai rasismin on katsottu kytkeytyneen kaikkien kuolemaan.

”Isäni virhe oli luottaa Trumpiin”

Toinen hallitseva teema kokouksessa oli koronavirus, ja moni puhujista höykytti presidentti Donald Trumpia kriisin hoidosta.

Yksi kokouksessa ääneen päässeistä oli kansalainen Kristin Urquiza, joka on New York Timesin mukaan profiloitunut hallituksen koronapolitiikan näkyvänä kriitikkona. Urquizan 65-vuotias isä kuoli koronavirukseen aiemmin tänä vuonna.

Urquizan mukaan hänen terveen isänsä ”ainoa olemassa oleva sairaus” oli, että tämä luotti ja uskoi Donald Trumpiin. Trump vähätteli koronavirusta etenkin pandemian alussa ja väitti toistuvasti sen olevan hallinnassa.

– Isäni äänesti Trumpia, kuunteli häntä, uskoi häneen ja hänen äänitorviinsa, jotka väittivät, että koronavirus on saatu kontrolliin, ja että sosiaalisen etäisyyden päättäminen on turvallista, vaikka se ei ollut, hän sanoi.

Urquizan mukaan hänen isänsä sai koronatartunnan karaokebaarista, jonne tämä lähti, kun Arizonan osavaltio höllensi koronarajoituksiaan.

Hänen isänsä kuoli tartuntaan muutama viikko sen saannin jälkeen.

– Yksi viimeisimmistä asioista, joita isäni sanoi minulle, oli se, että hän tunsi tulleensa Donald Trumpin kaltaisten pettämäksi. Ja kun äänestän Joe Bidenia, teen sen isäni vuoksi, Urquiza sanoi.

Yhdysvalloissa on todettu määrällisesti eniten koronatartuntoja maailmassa, yli viisi miljoonaa. Virukseen on kuollut 524 ihmistä miljoonaa asukasta kohden. Yhteensä virukseen liittyviä kuolemantapauksia on yli 173 700.

Trump: Demokraatit tekevät maasta Venezuelan

Presidentti Trump ei selvästikään halunnut jäädä demokraattien puoluekokouksen varjoon, vaan lensi maanantaina Oshkoshiin, Wisconsiniin puhumaan kannattajilleen. Paikka sijaitsee vain puolentoista tunnin ajomatkan päässä Milwaukeesta, missä demokraattien piti alun perin pitää koronapandemian peruman kokouksensa.

Trump kuvasi puheessaan marraskuun vaaleja ”vaarallisimmiksi koskaan”.

– Tästä tulee seuraava Venezuela. Tästä tulee mittava Venezuela, jos he voittavat, Trump sanoi.

– Häviämme nämä vaalit vain, jos niitä peukaloidaan, hän lisäsi.

Trumpin on jo aiemmin katsottu pyrkimään luomaan kuvaa marraskuun vaaleista vilpillisinä ja heikentämään niiden uskottavuutta. Jossain vaiheessa hän uhosi koko vaalien siirtämisellä koronapandemian vuoksi.

Trumpin mukaan koronan vuoksi käyttöön otettu postiäänestys johtaisi ”vilpillisiin vaaleihin”.

Vaikka Trump on pelännyt vaalien vilpillisyyttä, samalla hän on torpannut demokraattien vaatimukset lisärahoituksesta Yhdysvaltain postille. Demokraattien mukaan lisärahoitus on välttämätöntä, jotta postilla on resursseja käsitellä miljoonia äänestyslipukkeita.

Trump on väittänyt ilman todisteita, että se lisäisi ”vilpin määrää” vaaleissa.