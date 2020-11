Mielipidetiedustelut: Donald Trumpilla 10 prosentin mahdollisuus voittoon – Joe Biden lisännyt kannatustaan ratkaisevissa osavaltioissa

Demokraattiehdokas Joe Biden on voittamassa mielipidetiedustelujen mukaan useita vaa'ankieliosavaltioita, jotka Yhdysvaltain istuva presidentti Donald Trump voitti vuoden 2016 vaaleissa.

Donald Trumpin tilanne Yhdysvaltain presidentinvaalitaistossa näyttää tukalalta vain vuorokausi ennen vaalipäivää. Trumpilla on kuitenkin edelleen mahdollisuudet nousta voittoon ja toiselle virkakaudelle.

Data- ja vaalijournalismiin erikoistuneen FiveThirtyEight-sivuston mukaan Trumpin voitonmahdollisuus on noin 10 prosenttia. Trumpin tilannetta vaikeuttaa se, että viime aikoina tehdyt mielipidetiedustelut eivät osoita kilpailun kiristymistä.

Kansallisissa gallupeissa demokraattiehdokas Joe Biden johto on pysynyt viime kuukausien aikana melko vakaana. Tällä hetkellä Bidenin johto on noin 8–9 prosenttiyksikköä riippuen mielipidetiedusteluista.

Trump oli gallupeissa altavastaaja myös 2016

Kansallisista gallupeista ei kannata tehdä liian pitkälle meneviä tulkintoja, koska Yhdysvaltain presidentinvaalien voittaja määräytyy valitsijamiesten mukaan.

Esimerkiksi viime vaaleissa demokraattiehdokas Hillary Clinton sai lähes kolme miljoonaa ääntä enemmän kuin Trump, mutta Trump voitti vaalit, koska hän sai enemmän valitsijamiehiä taakseen.

Valitsijamiehiä on yhteensä 538 ja voittoon tarvitaan vähintään 270. Osavaltioilla on asukaslukunsa perusteella eri määrä valitsijamiehiä. Kahta osavaltiota lukuun ottamatta kaikissa osavaltioissa enemmän ääniä saanut ehdokas saa kaikki osavaltion valitsijamiesäänet.

Kansalliset mielipidetiedustelut antavat toisaalta suuntaa, miten vaaleissa saattaa käydä.

FiveThirtyEight on arvioinut, kuinka ehdokkaiden kokonaisäänimäärien erot vaikuttavat voiton todennäköisyyteen. Jos Biden kerää kokonaisäänistä 4–5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vastaehdokkaansa, hän voittaa vaalit 89 prosentin todennäköisyydellä.

Vaaka alkaa kallistua Trumpin puolelle, jos Biden kerää kokonaisäänistä vain 2–3 prosenttia istuvaa presidenttiä enemmän. Tässä tapauksessa sivusto on arvioinut Trumpin voiton todennäköisyydeksi 57 prosenttia.

Trump oli myös vuoden 2016 vaalien mielipidetiedusteluissa Clintonin takana, mutta silloin ero oli pienempi kuin tällä kertaa.

Biden voittamassa useita tärkeitä osavaltioita

Tiistaina pidettävät vaalit ratkaistaan niin sanotuissa vaa’ankieliosavaltioissa, joissa ehdokkaiden kannatus on tasaista.

Trumpin tilannetta vaikeuttaa se, että Biden on lisännyt hieman johtoaan esimerkiksi kolmessa ruostevyöhykkeen osavaltiossa Wisconsinissa, Michiganissa ja Pennsylvaniassa. Trump voitti nämä osavaltiot vuoden 2016 vaaleissa.

Uutistoimisto Reutersin ja Ipsosin sunnuntaina julkaiseman gallupin mukaan Biden johtaa Wisconsinissa ja Michiganissa kymmenellä prosenttiyksiköllä ja Pennsylvaniassa seitsemällä.

Biden on mielipidetiedustelujen mukaan voittamassa myös monia muita vaa’ankieliosavaltioita, joiden valitsijamiehet Trump sai viime kerralla. Vaalivoiton kannalta erittäin tärkeässä Floridassa Biden johtaa uutistoimisto AP:n kokoamien mielipidetiedustelujen keskiarvon mukaan reilulla prosenttiyksiköllä.

Fivethirtyeightin maanantaina julkaiseman mielipidetiedustelujen keskiarvon mukaan Biden johtaa Floridassa 2,4 prosenttiyksiköllä.

Trump menettänyt asemiaan Texasissa

Texasissa Trump on AP:n mukaan hieman yli prosenttiyksikön johdossa. Viime vaaleissa Trump voitti Texasin lähes kymmenellä prosenttiyksiköllä, joten hän on menettänyt osavaltiossa paljon kannatustaan.

Texas on Floridan ohella tärkeä osavaltio, koska siellä on jaossa Kalifornian jälkeen eniten valitsijamiehiä, 38 kappaletta.

Trump on menettänyt kannatustaan reilusti myös Iowassa ja Ohiossa. Iowassa Trumpin johto on uutistoimisto AP:n koostaman mielipidetiedustelujen keskiarvon mukaan vain 0,7 prosenttiyksikköä ja Ohiossa 0,2. Vuoden 2016 vaaleissa Trump voitti Ohion ja Iowan lähes 10 prosenttiyksiköllä.

Trumpin kannatuksen lasku Texasissa, Iowassa ja Ohiossa on yksi syy, miksi jotkut politiikan asiantuntijat pitävät Trumpin uudelleenvalinnan mahdollisuutta pienenä, kertoo Britannian yleisradio BBC.

Kampanjoiden viime metreillä molemmat ehdokkaat ovat keskittyneet vaa’ankieliosavaltioissa kampanjointiin. Viikonloppuna Biden kampanjoi muun muassa Pennsylvaniassa ja Michiganissa, kun taas Trump vieraili esimerkiksi Floridassa, Georgiassa, Michiganissa ja Iowassa.

Mielipidetiedusteluja on korjattu viime vaalien jälkeen

Myös osavaltiokohtaisiin gallupeihin on syytä suhtautua pienellä varauksella. Sanomalehti The Guardianin mukaan vuoden 2016 vaaleissa erityisesti vaa’ankieliosavaltioissa Trumpin kannatusta aliarvioitiin.

On esitetty, että gallupeja on korjattu tällä kertaa, mutta täyttä varmuutta asiasta ei ole. Lehden mukaan on mahdollista, että Bidenin kannatus näyttäytyy gallupeissa todellista suurempana, koska jotkut ihmiset saattavat kertoa äänestävänsä demokraattiehdokasta, mutta toimivat lopulta toisin.

BBC:n mukaan vuoden 2016 vaaligallupit epäonnistuivat jossain määrin korkeakouluja käymättömien henkilöiden äänestyskäyttäytymisen arvioinnissa. Monet gallupeja tekevät yritykset ovat korjanneet tämän epäkohdan.

Tämän vuoden vaaleissa mielipidetiedustelujen tulosten luotettavuuteen voi vaikuttaa muun muassa koronaviruspandemia ja sen aiheuttamat vaikutukset ihmisten äänestyskäyttäytymiseen.