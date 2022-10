Mies, joka vei Suomen länteen – päätoimittaja kirjoitti romaanisarjan siitä, mitä Suomessa tapahtui ja olisi pitänyt tapahtua

Maalaismaisema on niin avara että melkein hirvittää. Kapeaa hiekkaista tietä pitkin astelee päätoimittaja ja kirjailija Markku Mantila, 57.

Pohjanmaan lakeuksilla kylmä itätuuli pääsee tunkemaan takin alle. Siihen Mantila on kotitiellään tottunut.

– Lapsena tämä tie tuntui vielä paljon pitemmältä.

Paikka on Peräseinäjoen Mantilanmäki ja kohde Mantilan lapsuuden kotitalo. Näistä maisemista Mantila itse lähti kohti suurta maailmaa vuonna 1980.

Nyt ympyrä on sulkeutunut, monessakin mielessä.

Seinäjoella ilmestyvän Ilkka-sanomalehden toimittajana työuransa aloittanut Mantila on tehnyt pitkän kierroksen. Työskenneltyään kymmenisen vuotta toimittajana hän hyppäsi toiselle puolen vallan kenttää, virkauralle ulkoministeriöön ja diplomaattipesteihin Koreaan ja Espanjaan.

2000-luvulla Mantila vaihtoi taas leiriä noin kymmeneksi vuodeksi. Hän toimi ensin Vaasassa ilmestyvän Pohjalaisen ja sitten oululaisen Kalevan päätoimittajana. Siellä median murroksen aiheuttama jatkuva saneeraaminen alkoi väsyttää. Mantila lähti valtioneuvoston viestintäjohtajaksi ja myöhemmin Naton strategisen viestinnän päälliköksi Latviaan.

Vuonna 2020 Mantila yllätti jälleen: Pohjanmaan lehdet Ilkka ja Pohjalainen yhdistyivät, ja Mantilasta tuli yhdistyneen Ilkka-Pohjalaisen päätoimittaja.

Tuossa vaiheessa kukaan ei uskonut, että parin vuoden sisällä Suomi olisi jättänyt Naton jäsenhakemuksen. Onko Naton tehtävistä lähteminen nyt harmittanut?

– Olisi toki ollut kiinnostavaa nähdä tämä aika sillä puolen, Mantila myöntää.

Palataan Natoon vielä myöhemmin, mutta puhutaan ensiksi siitä, miksi olemme nyt Peräseinäjoella.

Pohjanmaan lapsuusmaisemat persoonallisine hahmoineen alkoivat oudosti vaivata Mantilan mieltä jo 1990-luvun puolivälin diplomaattivuosina Etelä-Koreassa. Varsinainen kirjoitustyö alkoi vasta vuosia myöhemmin.

Ensimmäinen romaani On toinenkin polku taivaaseen ilmestyi juuri, kun Mantila aloitti Nato-pestinsä Latviassa 2018. Toinen osa Joku voisi kutsua sitä kohtaloksi tuli ulos vuonna 2020. Trilogian päätösromaani Nurmettuva tie, päättyvä polku julkaistiin syyskuun lopussa.

Romaanisarjassa on mielenkiintoinen, optimistinen vire. Se kertoo nostalgisesti siitä maaseutu-Suomesta, jota ei enää ole, mutta samalla katsoo kohti parempaa tulevaisuutta.

– Koko tarina oli viimeistä lausetta myöten päässä ja muuttui kirjoittamisen aikana hyvin vähän. Oikeastaan siitä olisi voinut tulla vielä neljäskin osa, mutta pitää osata myös lopettaa. Tarina on nyt tässä, enkä siihen enää palaa.

Peräseinäjoella Mantila viittoo milloin mitäkin taloa: tuossa asui romaanin kommunistin esikuva, tuossa taas keskustalainen valtuuston puheenjohtaja.

Sahalla, joka romaanissa paloi, Mantila oli itse teini-ikäisenä töissä. Oikeassa elämässä saha ei palanut, vaan seisoo edelleen paikallaan. Samoin metallialan yritys, jolla romaanissa tienataan isot rahat. Mantilan trilogia alkaa pian vilistä silmissä kuin elokuva, jollainen siitä kenties vielä tuleekin.

Vaikka ollaan Pohjanmaalla, voitaisiin toisaalta olla missä tahansa päin maakuntien Suomea.

– Peräseinäjoen nimikin jo kertoo, ettei se ole mikään maailman keskus. Halusin sellaisen ympäristön, jonka jokainen suomalaisen voi ymmärtää ja tuntea tutuksi.

Yksittäisten ihmiskohtaloiden takaa hahmottuu suurempi kuva Suomen lähimenneisyyden muutoksesta.

Romaanisarjan päähenkilö Allan Lauttamus on 1960-luvun lopulla kouluttamaton rakennusmies, jolla on kyltymätön tiedonjano. Sattuma ja henkilökohtaiset avut nostavat Lauttamuksen ensin kansanedustajaksi ja myöhemmin Suomen politiikan huipulle. Lisäksi hän on mies, joka näkee jo varhain, että Suomen on liittouduttava länteen.

Romaanisarja vilisee hahmoja, joilla on yhtymäkohtia Suomen poliittisen lähihistorian todellisiin henkilöihin. Kuitenkin vain yksi esiintyy selvästi omana itsenään. Turun murretta puhuvan presidentin valtiomiestaito leijuu modernisoituvan Suomen yllä, mutta Mauno Koivistoa ei kuitenkaan mainita nimeltä.

Keskustelussa Mantila ei peittele ihailuaan Koivistoa kohtaan

– Koiviston elämä on suuri suomalainen tuhkimotarina. Hän tuli hyvin niukista oloista. Silti hän opiskeli ja väitteli tohtoriksi, päätyi politiikkaan ja hänestä tuli valtavan suosittu presidentti. Hän oli lahjakas ja osasi tarttua mahdollisuuksiin.

Koiviston ja romaanihenkilö Lauttamuksen elämässä näkyy ilmiö, josta Mantila puhuu suomalaisena unelmana.

Amerikkalainen unelma on tunnettu klisee. Yhdysvalloissa oli, kenties joillekin on yhä, mahdollista nousta ryysyistä rikkauksiin. Yhteiskuntaluokka tai sosiaalinen tausta eivät olleet ongelma, kuten hierarkkisemmissa Euroopan maissa.

Unelmassa painottuu materiaalinen menestyminen: asiat ovat hyvin sitten, kun rahaa on paljon ja vauraus näkyy.

Mantilan mielestä suomalainen unelma on monin verroin amerikkalaista hienompi. Sotienjälkeisestä Suomesta rakennettiin maa, jossa pienviljelijöiden ja työläisten lapsilla oli mahdollisuus kouluttautua korkealle. Mantila oli itsekin sukunsa ensimmäinen ylioppilas ja yliopistokoulutettu.

– Jos olisimme Yhdysvalloissa, tuskin minäkään olisin pystynyt käymään kouluja. En moiti kasvuolojani, mutta tuskin olisi ollut mahdollisuutta lukioon, jos se ei olisi ollut maksuton.

Viime aikoina on oltu huolissaan ylisukupolvisen huono-osaisuuden lisääntymisestä. Vieläkö suomalainen unelma on voimissaan?

Mantila myöntää, ettei koulutuksen arvostus ole entisellään.

– Haluan silti uskoa, että ihmiset edelleen haluavat tehdä elämästään parempaa, mielekkäämpää ja rikkaampaa kouluttautumalla. Suomalainen yhteiskunta on huolehtinut siitä, että jokaisella on mahdollisuus pärjätä. Se on yhteiskunnan tasa-arvon ja vaurauden lähde. Jos se menetetään, menetetään paljon.

Allan Lauttamuksessa on ripaus kirjoittajan omaa alter egoa, Mantila myöntää. Ehkä myös hänen isäänsä, joka oli erittäin innokas lukija ja jolta Mantila on saanut oman intohimonsa tietoa ja kirjallisuutta kohtaan.

– Näen Lauttamuksessa hahmon, joka on suunnattoman kiinnostunut omasta ympäristöstään ja haluaa ymmärtää, miten asiat toimivat.

Suomalaisen kansansivistyksen taustalla on maksuttoman koulutuksen lisäksi kaksi muuta tekijää: kirjastolaitos ja sanomalehdistö. Vielä hetki sitten molempia käytti käytännössä koko kansa. Nyt lainausmäärät vähenevät ja painettujen lehtien levikit laskevat. Kirjalla ja perinteisellä medialla on monta uutta kilpailijaa.

– Jos pitkän tekstin lukeminen ja median seuraaminen vähenee, se tulee näkymään aivan varmasti sivistystason laskuna. Abstrakti ajattelu ei kehity kuin pitkiä tekstejä lukemalla.

Mantilan mielestä ei ole niinkään yllättävää, että sen paremmin perinteinen media kuin kansalaisetkaan eivät vielä oikein tiedä, mihin asentoon tiedonvälityksen pitäisi nettiyhteiskunnassa asettua.

– Kirjoitustaito keksittiin noin 5 000 vuotta sitten. Kun itse aloitin urani, käytettiin sähkökirjoituskonetta. Muutos 30 viime vuoden aikana on ollut järkyttävän nopea. Ajallisesti se on niin lyhyt pätkä ihmisen kommunikaatiohistoriaa, että ei ole ihme jos ollaan vähän pihalla.

Niin, se Nato . Mantilan kolmannen romaanin viimeisillä sivuilla Lauttamus – nyt jo 2010–2020-lukujen taitteessa – väläyttää puheessaan Nato-optiota. Sitä kohtaa kirjassa ei ehkä olisi, ellei sota Ukrainassa olisi alkanut ja Natosta tullut Suomessa ajankohtainen.

Mantilasta itsestään tuli Naton kannattaja 2000-luvun alussa hänen toimiessaan ensimmäisenä lähetystösihteerinä Suomen Espanjan-suurlähetystössä. Syyn vakaumukseensa hän lupaa kertoa muistelmissaan.

– Kerron sitten, kun Espanjan ajoista tulee 25 vuotta ja salassapitovelvoite päättyy.

Itänaapurin epävakauden hän arvelee jatkuvan vielä pitkään, vaikka sota Ukrainassa päättyisikin.

– Uskon, että Putinin lopun alku on nyt jo nähty. Siitä olen täysin vakuuttunut, että jos Venäjällä olisi vapaa media, tätä sotaa ei käytäisi.