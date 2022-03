Mika Aaltola Radio Keskisuomalaisessa: Suomella vaihtoehtoina puolustussopimus Pohjois-Euroopan maiden kanssa tai Nato-jäsenyys

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoo Radio Keskisuomalaisen haastattelussa, että Suomella on selkeästi kaksi konkreettista vaihtoehtoa turvatakseen oman turvallisuutensa Ukrainan sodan keskellä: puolustussopimus Pohjois-Euroopan maiden kanssa tai sitten Natoon liittyminen. Ensimmäinen vaihtoehto on mahdollisimman tukeva välietappi. – Se on Yhdysvaltain, Ruotsin, Norjan ja kenties Iso-Britannian kanssa tehtävä puolustussopimus. Aaltolan mukaan puolustussopimus toimisi pidäkkeenä, joka estäisi sodan...

