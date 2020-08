Mikä on Putin-kriitikko Navalnyin Saksaan lennättänyt humanitaarinen elokuvasäätiö ja mitä se tekee?

Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin Berliiniin lennättäneellä Cinema for Peace Foundationilla on suhteita Hollywoodiin ja päättäjiin. Säätiö kytkeytyy Navalnyihin venäläisen aktivistiryhmän Pussy Riotin kautta.

Saksa tarjoutui viime viikolla hoitamaan Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyita, jonka uskotaan joutuneen myrkytetyksi. Saksa ei kuitenkaan kuljettanut Navalnyita siperialaisesta Omskin sairaalasta Berliinin Charité-sairaalaan, vaan lennon järjesti Cinema for Peace Foundation.

Cinema for Peace on Berliinissä sijaitseva säätiö ja kansalaisjärjestö, joka pyrkii paljastamaan epäoikeudenmukaisuutta ja epäinhimillisyyttä elokuvien avulla.

Venäjän politiikkaan säätiö ei ole Instagram-julkaisunsa mukaan yhteydessä. Aleksei Navalnyihin järjestö yhdistyy venäläisen aktivistiryhmän ja punk-yhtyeen Pussy Riotin kautta. Cinema for Peacen perustaja Jaka Bizilj kertoi saksalaismedia Deutsche Wellen haastattelussa sunnuntaina, että suunnitelma lennättää Navalnyi Berliiniin sai alkunsa, kun Pussy Riotin jäsenet pyysivät järjestöltä apua.

– Sain puhelun Nadia Tolokonnikovalta Los Angelesista, Pussy Riotista, ja Pjotrilta Moskovasta. He kysyivät, että voisimmeko auttaa rakasta ystävää Alekseita, joka myös myrkytettiin.

Lennätti Pussy Riotin jäsenen Berliiniin hoitoon

Vuonna 2018 säätiö lennätti Pussy Riotin epävirallisen tiedottajan Pjotr Verzilovin Berliiniin, sen jälkeen kun hänet oli myrkytetty. Verzilovia hoidettiin niin ikään Charité-sairaalassa. Verzilov oli tehohoidossa, koska hän menetti näkö-, kuulo- ja kävelykykynsä.

Ennen lentoa säätiö oli tehnyt yhteistyötä Pussy Riotin kanssa. Pussy Riot esiintyi ensimmäisen kerran vankilasta vapautumisensa jälkeen Euroopassa Cinema for Peacen gaalassa, kertoo säätiö Instagram-tilillään.

Säätiö perustettiin vastauksena New Yorkissa tapahtuneille syyskuun 11. päivän terroriteoille. Järjestön takana on elokuvatuottaja Jaka Bizilj, joka on toiminut myös toimittajana ja poliittisena aktivistina.

Cinema for Peace kertoo tarkoituksekseen pyrkiä ”elokuvien kautta vaikuttamaan aikamme globaalien sosiaalisten, poliittisten ja humanitaaristen haasteiden havaitsemiseen ja ratkaisemiseen – ja etenkin torjua sotaa ja terrorismia”.

Järjestää vuosittain ”Oscarit aivoilla”

Säätiö tunnetaan hyväntekeväisyysgaaloista, jotka pidetään Berliinin elokuvajuhlien yhteydessä. Cinema for Peace lahjoittaa gaaloista keräämiään varoja eri toimijoille.

Vuonna 2020 gaalan tuloja sai esimerkiksi Unicef ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR, mutta myös tunnettujen ihmisten hyväntekeväisyysjärjestöt, kuten Elton John Aids Foundation ja Leondardo Dicaprio Foundation.

BBC kertoo, että rockmuusikko ja aktivisti Bob Geldof on kuvannut gaalaa ”Oscareiksi aivoilla”.

Säätiötä on syytetty läpinäkyvyyden puutteesta, koska se ei ole julkaissut sivullaan vuosikertomusta sen kuluista ja lahjoituksista. Bizlij on puolustautunut sanomalla, että ulkopuoliset tilintarkastajat valvovat lahjoitusten laillista käyttöä, kertoo muun muassa The Local.de.

Järjestöllä on vaikutusvaltaisia tukijoita. Esimerkiksi elokuun 16. päivä säätiön tapahtumassa Los Angelesissa puhuivat Sean Penn, Hillary Swank ja demokraattien varapresidenttiehdokas Kamala Harris.