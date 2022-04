Mikä on Putinin terveydentila? – venäläinen tutkivan journalismin sivusto: Ikääntyvä presidentti ympäröi itseään joukolla lääkäreitä

Venäjän presidentti Vladimir Putinilla näyttää olevan yhä enemmän huolissaan terveydestään. Lokakuussa 70 vuotta täyttävä Putin ympäröi itseään suurella joukolla lääkäreitä, kirjoittaa venäläinen tutkivan journalismin Project -uutissivusto. Projectin mukaan Putin on kärsinyt vuosien varrella ainakin selkäongelmista ja on kiinnostunut kilpirauhassyövästä. Selkävaivat on yhdistetty hänen putoamiseensa hevosen selästä. Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov on kiistänyt Projectin artikkelin tultua...

