"Mikään järjestöistä ei kylve rahassa" – Veteraanijärjestöt käyttävät nyt pääomiaan loppuun

Veteraanijärjestöjen varallisuus puhuttaa joka vuosi keräysten aikana. – Mikään näistä järjestöistä ei kylve rahassa, Rintamaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Heikki Karhu kumoaa yleisen luulon. Hänen mukaansa Rintamaveteraaniliito n varallisuustilanne on tällä hetkellä kädestä suuhun elämistä. Ensi vuosi huolestuttaa, koska pelkona on veikkausvoittovaroista jaettavien avustusten pienentyminen. Liiton taustalla on vanha säätiö, mutta sen viimeiset varat jaetaan ensi vuonna veteraanien tukiin....

