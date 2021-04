Miljoonan Astrazenecan kysymyksiä: Eikö vapaaehtoisille voisi antaa rokotteita ja minne käyttämättömät annokset päätyvät?

Suomeen on tulossa kesäkuun loppuun mennessä 1,2 miljoonaa annosta Astrazenecan koronavirusrokotetta, johon on yhdistetty harvinainen veren hyytymishäiriö. Näistä 400 000 voidaan asiantuntijoiden arvion mukaan antaa turvallisesti yli 65-vuotiaille. Rokotteen jatkokäytöstä on jo pian tehtävä uusia päätöksiä. Selvitimme kysymyksiä, joita päätöksiin liittyy.