Ministeri Harakka haluaa nuorille yhä kevytautot – EU-komission vastausta odotetaan lähiviikkoina

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) mukaan kevytautolain säätäminen on yhä tavoitteena Suomessa. Uudessa laissa on otettava huomioon EU-komission linjaukset, sillä komissio ei hyväksynyt edellistä Suomen kevytautolakia.

– Kevytautolain tavoitteet nuorten turvallisemmasta liikkumisesta ovat yhtä tärkeitä kuin ennenkin. Ratkaisua on haettu komission kanssa uuden lain pohjalta. Totta kai haluan löytää tavan mahdollistaa nuorten turvallinen liikkuminen, vastaa Harakka sähköpostitse.

Suomen alkuperäisen ehdotuksen mukaan kevytautot olisivat 60 kilometrin tuntinopeuteen rajoitettuja enintään 1 500 kilogrammaa painavia autoja, joita saisivat ajaa 15-vuotiaat mopoautokortilla.

Harakka odottaa komissiolta sellaista linjausta, jolla vanhan kevytautolain tavoitteisiin päästäisiin uudella lailla.

– Valitettavasti koronatilanne on hidastanut ratkaisuista käytäviä keskusteluja EU-virkamiesten kesken, ministeri toteaa.

Liikenne- ja viestintäministeriön yksikön johtaja Sini Wirén kertoo, että EU-komission linjausta Suomen kevytautolain edellytyksistä odotetaan lähiviikkoina.

EU-linjaus pitää joka tapauksessa saada hyvissä ajoin ennen marraskuun alkua, jolloin nykyinen Juha Sipilän (kesk.) hallituksen säätämä kevytautolaki tulisi voimaan. Tämä ei ole vaihtoehto, sillä komission mukaan laki ei ole EU-lainsäädännön mukainen.

Hallituksen on siis komission evästyksen jälkeen ehdittävä vielä esittää eduskunnalle säädettäväksi uusi kevytautolaki.

– Lainsäädännön valmistelu vaatii yleensä useita kuukausia lausuntokierroksineen, sanoo Wirén.

Lainsäädäntöä vaatisi myös alkuperäisen kevytautolain kumoaminen.

Wirénin mukaan keskustelut komission kanssa ovat jatkuneet taas korona-ajan katkoksen jälkeen. Yhteydenpitoa on jatkettu muun muassa edellisviikolla ja jatketaan edelleen.

Yksityiskohtaisesti Wirén ei arvioi, mitä muutoksia EU-komissio edellyttää kevytautolailta.

– Se on selvää, että jos ratkaisu yleensä on löydettävissä, komissio edellyttää liikenneturvallisuuden ja nuoren kuljettajan valmiuksien parantamista.

Kevytautolain kohdalla komissiossa nousevat esiin myös vaikutukset liikenteen sujuvuuteen, mopoautomarkkinoihin ja ympäristöön.

Lain lykkääntyminen alun perin liittyi siihen, että EU:n ajokorttidirektiivi ei sallisi kevytautoja traktoriluokan ajoneuvoiksi. Komissio olisi voinut käynnistää rikkomusmenettelyn Suomea vastaan, jos laki olisi tullut voimaan.

Ruotsissa on ollut pitkään voimassa A-traktorilaki, joka sallii enintään 30 kilometriä tunnissa kulkevat kaksipaikkaiset henkilöautot nuorille. Sitä EU-komissio ei ole kieltänyt.

Toyota Auto Finlandin tiedotuspäällikkö Pekka Karvinen kertoo, että kevytautolainsäädäntö ei ole toistaiseksi vaikuttanut maahantuojan suunnitelmiin.

– Meillä ei ole tehty yhtään konversiota. Teimme päätöksen, että viemme isommilla valoilla asiaa läpi, kun on mustaa valkoisella, Karvinen viittaa lainsäädäntöön.

Tavallisesta henkilöautosta saa kevytauton asentamalla siihen nopeusrajoittimen ja viemällä sen muutoskatsastettavaksi.

Kevytauto

Nykyisessä säädetyssä ja lykätyssä kevytautolaissa kevytauto määritellään seuraavasti:

Kevytauto on henkilöautosta muutoskatsastettu ajoneuvo, jonka maksiminopeudeksi on rajoitettu 60 kilometriä tunnissa.

Kevytautoa saa ajaa 15-vuotiaana samalla ajokortilla kuin mopoautoa, mutta vain Suomessa.

Kevytauton enimmäismassa on 1 500 kilogrammaa. Jos kevytauto on täyssähköauto, enimmäismassa on 1 800 kilogrammaa.

Kevytauto saa olla aikaisintaan vuonna 2015 käyttöönotettu auto, enintään 10-vuotias ajoneuvo. Kun ajoneuvon ikä ylittää 10 vuotta, sitä ei voi enää käyttää kevytautona.

Kevytauton voi milloin tahansa palauttaa tavalliseksi henkilöautoksi poistattamalla nopeusrajoittimen ja viemällä sen muutoskatsastukseen.

EU-komissio voi kuitenkin vaatia näihin kevytauton määritelmiin muutoksia, jotka huomioitaisiin mahdollisessa uudessa kevytautolaissa.